Thanh Hóa: Chất vấn chậm chuyển đổi số, thông tin sai lệch trên truyền thông

TPO - Tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét nhiều nội dung để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách. Đồng thời, chất vấn các vấn đề về chuyển đổi số, dự án chậm tiến độ và ô nhiễm môi trường...

Sáng 12/12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 24.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên thông tin: Nội dung trọng tâm của kỳ họp này là tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính, ngân sách, đầu tư năm 2024 và phương án, kế hoạch năm 2025; đồng thời, xem xét, cho ý kiến và quyết định theo thẩm quyền nhiều nội dung quan trọng để tháo gỡ vướng mắc về thể chế, chính sách, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của tỉnh...

Ngoài ra, kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Thanh Hóa tiến hành phiên chất vấn về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực nhà nước, phát triển kinh tế số trong một ngành, số lĩnh vực còn chậm, thông tin sai lệch, tin giả trên các phương tiện truyền thông còn nhiều, chưa được xử lý triệt để. Đồng thời, chất vấn, vấn đề tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp, nhất là các dự án quy mô lớn, trọng điểm của tỉnh vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; vấn đề tình trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất, chăn nuôi còn xảy ra tại một số địa phương, tình trạng quá tải tại nhiều bãi rác trên địa bàn tỉnh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống, sức khỏe của người dân, tiến độ triển khai các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn chậm.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 2 cả nước

Báo cáo tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi nêu, năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Trong đó đáng chú ý là kinh tế duy trì tăng trưởng cao, trên từng lĩnh vực đều có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2024 ước đạt 12,16%, vượt kế hoạch và đứng thứ 2 cả nước (chỉ sau tỉnh Bắc Giang tăng trưởng 13,85%)...

Đặc biệt, năm 2024 thu ngân sách nhà nước ước đạt 54.341 tỷ đồng, vượt 52,8% dự toán, tăng 25,9% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 8 cả nước. Hoạt động đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; đến ngày 30/11/2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt 10.300 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch, cao hơn 6,2% so với cùng kỳ...

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu bật những tồn tại, hạn chế như, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều; tiến độ của một số dự án đầu tư lớn, trọng điểm của tỉnh còn chậm. Tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trang thiết bị vật tư y tế chưa được giải quyết dứt điểm... Dự kiến năm 2025, có 25 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 12 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường và 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự; trong đó dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên.

Theo kế hoạch, kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 12/12 đến ngày 14/12) tại Trung tâm hội nghị 25B, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa).