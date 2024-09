Thành Đoàn Cần Thơ tặng quà người dân bị ảnh hưởng bão lũ tại Sơn La

TPO - Ngày 22/9, Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp Tỉnh Đoàn Sơn La đã thăm, tặng 500 suất quà cho người dân và thanh thiếu nhi chịu thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) trên địa bàn huyện Mường La (Sơn La).

Tham gia cùng Đoàn có chị Cầm Thị Huyền Trang – Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La; ông Vũ Đức Thuận - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường La.

Đoàn công tác Thành Đoàn Cần Thơ, Tỉnh Đoàn Sơn La và lãnh đạo huyện Mường La đã đến thăm hỏi, tặng 500 suất quà an sinh, gồm: Gạo, sữa, thuốc, nhu yếu phẩm thiết yếu và sách, vở, đồ dùng học tập; hỗ trợ 50 triệu đồng xây cầu treo tại bản Lọng Cang (xã Ngọc Chiến, huyện Mường La). Ngoài ra, đoàn còn tặng 14 suất quà an sinh cho các hộ dân thuộc diện di dời nhà ở do sạt lở và 30 suất quà cho các em thiếu nhi tại bản Nà Trà, xã Pi Toong.

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, đây là những phần quà nằm trong số 40 tấn gạo và các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu mà Thành Đoàn Cần Thơ đã vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân thành phố ủng hộ tỉnh Sơn La. Toàn bộ số hàng hóa này đã được trao tặng bà con vùng thiên tai huyện Phù Yên và Mường La; đồng thời, sẽ tiếp tục được trao tặng thiếu nhi vùng lũ huyện Quỳnh Nhai.

Anh Phương Tấn Đạt - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh – sinh viên TP. Cần Thơ cho biết thêm, trong điều kiện thời tiết tiếp tục mưa lũ kéo dài, tình cảm của Tuổi trẻ Cần Thơ đã sưởi ấm trái tim người dân và thiếu nhi vùng lũ. “Những phần quà ý nghĩa này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần giúp các gia đình và các em học sinh khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống”, anh Đạt nói.