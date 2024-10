Thắng hố playoff kịch tính, Byeong Hun An vô địch Genesis Championship 2024

TPO - Byeong Hun An đánh bại golfer đồng hương Tom Kim tại hố đấu playoff để giành chiến thắng tại giải Genesis Championship 2024.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Byeong Hun An giành được danh hiệu DP World Tour, kể từ lần đầu tiên vô địch giải BMW PGA cách đây đã 9 năm (năm 2015). Đặc biệt hơn, khi giải đấu diễn ra trên sân nhà Jack Nicklaus Golf Club (Hàn Quốc).

"Tôi đã có một mùa giải tuyệt vời, rất lâu rồi tôi mới giành chiến thắng trong một giải đấu chính thức", Byeong Hun An bày tỏ, "Tất cả những gì tôi cố gắng làm là thực hiện những cú đánh tốt trước người hâm mộ, bởi cũng rất lâu rồi tôi mới chơi trước khán giả nhà”.

Byeong Hun An và Tom Kim bắt đầu ngày chung kết với lợi thế dẫn đầu sau 54 hố tại Genesis Championship. Tuy nhiên, nhóm bám đuổi phía sau khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính hơn khi có thời điểm có tới 6 người chơi cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu.

Dẫu vậy, Byeong Hun An và Tom Kim đều giữ vững được phong độ và tinh thần để trụ lại cho đến những hố đấu cuối cùng.

Tại hố 17, sau tình huống cứu par không thành công dẫn đến điểm bogey, Byeong Hun An bị tụt lại phía sau, với khoảng cách 1 gậy so với Tom Kim. Ngay sau đó, Byeong Hun An nhanh chóng san bằng điểm số với điểm birdie hố cuối, trong khi Tom Kim bỏ lỡ cú putt birdie để đem về chiến thắng.

Kết thúc 72 hố với tổng điểm (-17), cả hai golfer buộc phải đấu play-off để phân định thắng thua. Trở lại hố 18-par 5 một lần nữa, Tom Kim rơi vào thế khó với cú đánh thứ 3 đưa bóng vào vùng cỏ dày gần hố cát ngay sát green, gián tiếp dẫn đến điểm bogey, còn Byeong Hun An đã ghi birdie để giành chiến thắng, đánh dấu chức vô địch đầu tiên của anh trên DP World Tour sau gần một thập kỷ.

"Cảm giác thật tuyệt vời. Có rất nhiều người hâm mộ ủng hộ Tom và tôi. Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời. Thật đáng tiếc khi Tom gặp ​​chút rắc rối ở hố playoff. Tôi nghĩ là tôi có một chút may mắn để trở thành người chiến thắng”.