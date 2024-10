Ngoạn mục, giàu thách thức và khó chinh phục, nhưng một golfer từng ghi HIO ở hố 19 sân Kings Course

TPO - Là kỳ quan của sân Kings Course, hố 19 là một trải nghiệm vô cùng thú vị với các golfer. Mặc dù đưa bóng xuống green từ độ cao 28m không hề dễ dàng, nhưng từng có một golfer ghi điểm Hole in One (HIO) tại đây.