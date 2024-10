Tiền Phong Golf Championship 2024: Chờ màn tái đấu Đức Sơn - Đoàn Uy

TP - Nguyễn Đức Sơn đến với Tiền Phong Golf Championship 2024 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Tuy nhiên anh sẽ không dễ dàng làm điều đó bởi Đoàn Uy cũng rất xuất sắc, với động lực đòi lại món nợ cách đây vài tháng tại Giải vô địch Golf Quốc gia 2024.

Trong ngày thi đấu cuối cùng ở Giải vô địch Golf Quốc gia 2024, Đoàn Uy đã khởi đầu đầy mạnh mẽ với cú birdie ở hố 2 par5, qua đó vươn lên dẫn đầu cuộc đua vô địch với Nguyễn Tuấn Anh, trong khi Đức Sơn tụt lại phía sau. Thế nhưng anh liên tục mắc sai lầm ở các hố 4, 5 và 6 để không thể phục hồi trong phần còn lại của trận đấu.

Ngược lại, Đức Sơn không ngừng bứt phá, bỏ lại Đoàn Uy rồi Tuấn Anh phía sau. Bỏ lỡ HIO ở hố 17 par3 và mắc bogey ở hố cuối, Đoàn Uy cán đích với tổng điểm (+4), nhiều hơn 10 gậy so với nhà vô địch Đức Sơn và 7 gậy so với người về nhì Tuấn Anh. Khi kết thúc, Đức Sơn đã dành rất nhiều sự tôn trọng cho các đối thủ, đồng thời nói rằng “Đoàn Uy đánh rất tốt nhưng thiếu may mắn”.

“Giữa Đức Sơn và Đoàn Uy (cũng như Tuấn Anh) có sự tương đồng về mặt trình độ, đều 50-50. Rất khó để nói ai hơn ai. Sự khác biệt nằm ở tâm lý thi đấu. Trong các cuộc cạnh tranh, ai bản lĩnh hơn, cộng thêm một chút may mắn, sẽ là người chiến thắng” - Ông Nguyễn Đức Du - HLV Trưởng đội Golf Thanh Hóa

Mặc dù vậy, việc có mặt trong tốp 3 giải đấu đã cho thấy sự trưởng thành của Đoàn Uy. Ở tuổi 17, anh ngày càng chững chạc và dần hoàn thiện bộ kỹ năng để bắt đầu ghi dấu ấn. Trong nửa đầu năm 2024, Đoàn Uy bảo vệ thành công ngôi vô địch chặng 1 VGA Junior Tour 2024, giành học bổng toàn phần tại Mỹ và sau đó, đăng quang tại giải Vô địch nghiệp dư trẻ quốc gia 2024 (VJO) với điểm số ấn tượng (-8). Cũng tại VJO 2024, tất cả đã chứng kiến cuộc đua vô địch giữa Đoàn Uy và Đức Sơn (cùng Lê Minh Nghĩa). Vị trí chung cuộc là sự hoán đổi so với Giải vô địch Golf Quốc gia 2024, khi Đức Sơn xếp thứ ba với điểm (+1).

Trước đó tại Tiền Phong Golf Championship 2023, hai golfer trẻ tài năng cùng sinh năm 2007 cũng tạo nên một ngày rượt đuổi kịch tính ở sân Kings Course. Có thời điểm Đoàn Uy nắm giữ lợi thế để có thể kết thúc với ngôi vô địch nhưng cuối cùng, Đức Sơn mới là người đạt kết quả tốt hơn với (64 gậy - 8 so với 68 gậy -4). Nhân nói đến kết quả, Đức Sơn là nhà vô địch có thành tích tốt thứ hai lịch sử giải đấu, và chiến tích này đã khởi đầu cho những thành công liên tiếp của Đức Sơn. Anh đang muốn nối dài chuỗi giành danh hiệu khi trở lại, quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch tại Tiền Phong Golf Championship 2024.

Trong 7 mùa tổ chức, chỉ duy nhất một golfer từng vô địch giải golf Vì tài năng trẻ Việt Nam hai lần liên tiếp. Đó là Nguyễn Anh Minh ở các mùa 2021 và 2022. Mặc dù vậy, Đức Sơn đang sẵn sàng đi theo bước chân Anh Minh, đồng thời rũ bỏ áp lực, chuẩn bị một tâm lý thoải mái nhất để tới Kings Course vào ngày 2/11 tới. Nhận định sân đấu này khá khó, bởi green dốc, fairway hẹp và rough cao, nhưng với kinh nghiệm của lần vô địch trước, anh khá tự tin để tạo ra một ngày thi đấu rực rỡ.

Tất nhiên Đoàn Uy cũng rút ra kinh nghiệm cho riêng mình sau khi nhất bảng Tài năng trẻ nhưng không thể cạnh tranh ngôi vô địch với Đức Sơn mùa năm ngoái. Như Đức Sơn nói, chức vô địch Tiền Phong Golf Championship là sự khẳng định bản thân, tạo bàn đạp cho những mục tiêu trong tương lai. Đoàn Uy cũng kỳ vọng tương tự trước khi vươn tới những đỉnh cao.