THACO Marathon Vì An toàn giao thông - Sa Thầy 2023 tái hiện chiến dịch lịch sử mùa hè năm 1972

Ngày 12/02 tới tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum sẽ diễn ra THACO Marathon Vì An toàn giao thông - Sa Thầy 2023, giải chạy dự kiến có sự tham gia của 1.000 VĐV trên cả nước.

THACO Marathon Vì An toàn giao thông - Sa Thầy 2023 là giải chạy do Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Báo Giao thông, UBND huyện Sa Thầy phối hợp tổ chức, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tài trợ chính. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Năm An toàn giao thông 2023, đồng thời chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023).

THACO Marathon Vì An toàn giao thông - Sa Thầy 2023 dự kiến thu hút khoảng 1.000 VĐV tham dự ở 4 cự ly gồm: 05km, 10km, 21km và 42km, theo các đường mòn dân sinh xuất phát và đích đến quay về Sân vận động Sa Thầy. Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được chuyển vào Quỹ Chung tay vì ATGT.

Bên cạnh vai trò thúc đẩy phong trào chạy bộ nói riêng, thể thao rèn luyện sức khỏe nói chung cho nhân dân địa phương, VĐV dự Giải sẽ cùng thực hiện một sứ mệnh quan trọng là lan toả thông điệp “An toàn giao thông - Hạnh phúc cho mọi nhà”.

Đặc biệt, đường chạy của Giải năm nay sẽ tái hiện cung đường hành quân vào trận của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch lịch sử mùa hè năm 1972 trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Các VĐV sẽ tiếp bước dấu chân và cảm nhận lại hào khí của những người lính cụ Hồ năm xưa. Trong đó, cự ly 42km đi qua những địa điểm lịch sử như Điểm cao 1015 (đồi Charlie) và Điểm cao 1049 (đồi Delta).

Chưa dừng lại ở đó, theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, THACO Marathon Vì An toàn giao thông - Sa Thầy 2023 còn được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho kinh tế địa phương, là dịp để truyền bá du lịch Tây Nguyên; hình ảnh đất và người Tây Nguyên đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các VĐV về nhất, nhì, ba ở mỗi cự ly (cả nội dung nam và nữ) với tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng cùng kỷ niệm chương.