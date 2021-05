Tết thiếu nhi đặc biệt trong khu cách ly tập trung Bắc Giang

TPO - Sau một tháng khởi công xây dựng, công trình cầu dân sinh do Tỉnh đoàn Nghệ An, báo Tiền Phong phát động kêu gọi đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhịp cầu nối đôi bờ suối Khe Tiêu sẽ giúp các em học sinh an toàn tới trường ngày mưa lũ, ổn định cuộc sống người dân nơi “thâm sơn cùng cốc”.