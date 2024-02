'Tết' Me Home đậm đà bản sắc dân tộc ở thành phố Southampton (Vương quốc Anh)

TPO - Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Southampton (Vietsoc Southampton) vừa tổ chức sự kiện "Tết" Me Home 2024, với mục đích mang những hương vị quê hương đến gần hơn với các bạn sinh viên năm nay đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn xa nhà, cũng như chuyển tải các giá trị truyền thống về Tết cổ truyền của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sự kiện Tết năm nay do Vietsoc Southampton tổ chức, đã có sự tham gia của hơn 40 sinh viên, bao gồm các sinh viên đang theo học các chương trình Cử nhân/Thạc sĩ tại Đại học Southampton và một số trường Đại học trên khắp Vương quốc Anh, cũng như người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại thành phố biển phía Nam nước Anh này.

Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, các sinh viên trong Ban chấp hành Vietsoc Southampton đã dành nhiều tuần chuẩn bị để có thể tạo ra sự kiện "Tết" Me Home (phỏng theo từ Take Me Home - Đưa tôi về nhà) đậm đà hương vị Tết cổ truyền dân tộc, cũng như chuyển tải các giá trị truyền thống tốt đẹp trong những ngày Tết Nguyên đán của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ở ngay bàn ghi danh (check-in) của sự kiện, Ban tổ chức đã bố trí màn "gieo quẻ đầu năm" cho mọi người đến tham dự, cũng là số thứ tự để tham gia phần bốc thăm trúng thưởng ở cuối chương trình.

Điểm nhấn lớn nhất bên trong hội trường tổ chức sự kiện là không gian chụp ảnh mang âm hưởng ngày Tết Nguyên đán với cành mai, cành đào, bánh chưng và câu đối đỏ để mọi người có thể chụp những bức ảnh để ghi lại kỉ niệm thật đẹp trong những ngày tháng đón Tết xa nhà.

Bên cạnh đó, Vietsoc Southampton cũng bố trí các bàn trò chơi dân gian gồm hai trò Cá ngựa và Ô ăn quan, cũng như bàn tô màu các miếng gỗ khắc hình rồng để mọi người có thể tham gia trải nghiệm, cũng như trò chuyện giao lưu với nhau sau những tháng ngày học tập căng thẳng và vơi đi nỗi nhớ nhà trong những ngày này.

Sau khi các sinh viên Việt Nam, quốc tế cũng như người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh nói chung và thành phố Southampton nói riêng tập trung đông đủ tại Trung tâm cộng đồng St Denys ở thành phố biển phía Nam nước Anh này, hai MC Minh Khoa - Hương Giang (thành viên Ban chấp hành Vietsoc Southampton) khai mạc chương trình.

Bạn Nguyễn Ngọc Kiều Trang - Trưởng Ban tổ chức sự kiện "Tết" Me Home, thay mặt Vietsoc Southampton gửi lời cảm ơn tới mọi người đã dành thời gian tới tham gia sự kiện, trong đó có các anh, chị từng là Chủ tịch Vietsoc Southampton các năm trước, đồng thời mong muốn các sự kiện tiếp theo của hội sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Sau phần khai mạc, sự kiện đã diễn ra ba trò chơi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người tham gia. Ở trò chơi đầu tiên, ban tổ chức đã sử dụng ứng dụng Kahoot để tạo ra một bộ câu hỏi về chủ đề ngày Tết để mọi người có thể cùng nhau tương tác. Ba người có điểm số cao nhất sau khi hoàn thành bộ câu hỏi nhận được một lượt lấy "lì xì may mắn" do ban tổ chức chuẩn bị trước.

Ở trò chơi thứ hai, ban tổ chức đã dán hình năm loại quả đặc trưng trong mâm ngũ quả ngày Tết của người dân Nam Bộ (cầu sung vừa đủ xài) ở dưới năm chiếc ghế bất kì, những người tham gia ngồi ở chiếc ghế có hình dán sẽ được nhận một lượt lấy "lì xì may mắn".

Trong trò chơi vận động cuối cùng, ban tổ chức đã mời 10 người để chia làm hai đội chơi trò cướp cờ mang đậm âm hưởng dân gian cũng như giúp mọi người có những " tấm vé đi về tuổi thơ" khi gợi nhớ lại những trò chơi mà nhiều người đã cùng chúng bạn chơi những ngày còn bé.

Sau các phần trò chơi vô cùng vui vẻ và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả mọi người tham gia, Ban tổ chức đã mang đến những món ăn mang đậm bản sắc ngày Tết Việt như bánh chưng, xôi gấc, nem rán và thịt kho tàu để giúp mọi người tham gia trải nghiệm ẩm thực Việt Nam, giúp các sinh viên đón Tết xa nhà có thể vơi đi nỗi nhớ người thân, cũng như tạo điều kiện cho mọi người có thể giao lưu và trò chuyện với nhau.

Phát biểu cảm nghĩ sau sự kiện, anh Lê Công - Chủ tịch Vietsoc Southampton nhiệm kì 2018-2019, bày tỏ: "Năm nào đến Tết mình cũng thấy nhớ nhà, háo hức nhìn ảnh gia đình và các bạn trên các mạng xã hội để nhớ về tết xưa ở nhà. Lúc còn là sinh viên, mình cũng cố gắng tổ chức các sự kiện mừng Tết đến, đón xuân về, để cộng đồng học sinh, sinh viên có cơ hội được quây quần ăn Tết đầm ấm bên nhau. Thật vui là năm nay thế hệ tiếp nối ở Đại học Southampton cũng đã chuẩn bị một sự kiện rất công phu và chăm chút để những người con xa quê như mình luôn cảm thấy ấm áp nhân dịp năm mới Xuân Giáp Thìn lần này".

Chị Nguyễn Trường Thanh Nguyên (Jaime) - Chủ tịch Vietsoc Southampton nhiệm kì 2019-2020, cũng có những xúc cảm tương tự. Chị chia sẻ rằng sự kiện Tết lần này "xứng đáng 100 điểm", khi các em thuộc Ban chấp hành Vietsoc Southampton năm 2023-2024 này đã cho thấy tầm nhìn, sự chuyên nghiệp và tâm huyết của mỗi thành viên, qua đó đã tổ chức một sự kiện vô cùng thành công và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người tham dự.

Bạn Hưng Thành, hiện đang theo học khóa Thạc sĩ ngành Digital Marketing ở Đại học Southampton bày tỏ: "Không khí mà sự kiện 'Tết' Me Home này đem lại rất đặc biệt, nhất là khi đây là lần đầu tôi ăn Tết xa nhà. Sự kiện đã diễn ra rất thành công khi mang lại những nét đặc trưng của ngày Tết cổ truyền của Việt Nam tới mọi người, từ những trò chơi dân gian đến các món ăn quen thuộc trong những ngày này. Minh chứng rõ ràng nhất có lẽ là tiếng cười, tiếng hò reo, những lời chúc và câu chuyện của mỗi người khi được tham gia vào bầu không khí chung của sự kiện.

Tôi rất trân trọng những nỗ lực của ban tổ chức, gồm các em sinh viên đang theo học các khóa Dự bị Đại học/Cử nhân ở Đại học Southampton, đã mang lại cho mọi người một cái Tết xa nhà vô cùng ấm cúng và đậm đà bản sắc dân tộc".