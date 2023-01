Tết Huế có gì hấp dẫn?

TPO - Chương trình Tết Huế năm 2023 diễn ra từ ngày 14 đến 17/1, với chuỗi hoạt động ý nghĩa, đặc sắc mang đậm dấu ấn Tết cổ truyền của người dân xứ Huế.

Ngày 14/1, tại đường 23/8 và Lê Huân, quảng trường Ngọ môn - Đại Nội Huế, diễn ra khai mạc chương trình Tết Huế năm 2023.

Diễn ra từ ngày 13 đến 17/1, chương trình Tết Huế năm 2023 gắn với chuỗi hoạt động ý nghĩa, đặc sắc mang đậm dấu ấn Tết cổ truyền của người dân xứ Huế.

Trong chuỗi hoạt động Tết Huế là hội thi làm mứt và bánh truyền thống Tết, hội thi gói và nấu bánh chưng, bánh tét, trình diễn mâm bánh truyền thống, mâm ngũ quả và bình hoa ngày Tết, thi mâm cỗ tất niên và không gian trưng bày các sản phẩm truyền thống Huế của 37 đội thi đến từ 36 phường, xã của TP Huế và Ban Chỉ huy Quân sự TP Huế.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình Tết Huế năm 2023 còn có Đêm hội sắc Xuân với phần trình diễn áo dài cộng đồng tại đường 23/8 và chương trình ca múa nhạc, hoạt ca, hoạt động trải nghiệm các nghề truyền thống Huế - sản phẩm thủ công hoa giấy, tò he, ông táo, viết thư pháp, in tranh làng Sình, làm bánh in, lễ rước Dâng tiễn hương xuân.

Theo bà Dương Thị Thu Thủy - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Chương trình Tết Huế năm 2023, chương trình là dịp để giới thiệu, quảng bá, trưng bày làng nghề, nghề, sản phẩm truyền thống Huế và sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến với công chúng, khách du lịch trong và ngoài nước.

Đây cũng là dịp để bán các đặc sản, sản phẩm tiêu biểu của địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn, bình chọn các đặc sản tiêu biểu của địa phương góp phần phát triển chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức Tết Huế năm 2023 sẽ chọn lựa những sản phẩm phù hợp để tổ chức lễ rước phong vị sản vật địa phương "Dâng tiến hương xuân” dâng lên các bậc tiền nhân tại Thế miếu - Đại nội Huế trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Các sản phẩm dự thi có chất lượng cao trong chương trình Tết Huế năm 2023 được trao tặng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật trên địa bàn Huế trong dịp Tết Quý Mão 2023.