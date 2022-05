Tên trộm gửi tài sản trả lại cho 2 bệnh viện với lời nhắn ‘vì nghèo nên làm sai’

TPO - Liên quan đến vụ trộm tấm nhận ảnh X-Quang xảy ra tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết đối tượng đã gửi trả lại tài sản cho 2 cơ sở với lời nhắn “vì nghèo nên nghĩ sai làm sai và xin lỗi”.

Ngày 6/5, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, BSCK2 Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương thông tin về vụ việc trộm tấm nhận ảnh X-Quang xảy ra tại 3 cơ sở y tế trên địa bàn.

Theo đó, có 3 cơ sở y tế bị trộm tấm nhận ảnh X-Quang gồm: Trung tâm y tế thành phố Dĩ An, Trung tâm y tế thành phố Thuận An và Trung tâm y tế huyện Dầu Tiếng.

BSCK2 Huỳnh Minh Chín cho biết, hiện tên trộm đã trả lại tấm nhận ảnh X-Quang cho Trung tâm y tế thành phố Dĩ An, Trung tâm y tế thành phố Thuận An, chưa trả lại cho Trung tâm y tế huyện Dầu Tiếng.

Đáng chú ý, tên trộm thông qua “shipper” giao trả tài sản với lời nhắn “Vì tôi nghèo, tôi đã nghĩ sai làm sai. Tôi biết lỗi rồi. Tôi thành thật xin lỗi”.

Sau vụ việc Sở Y tế Bình Dương đã yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, trật tự tại cơ sở y tế. Sở Y tế Bình Dương cũng đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý nghiêm.

Về phía Công an tỉnh Bình Dương, đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công an nhận định đây là đối tượng có hiểu biết về lĩnh vực y tế, các thiết bị có giá trị và biết cách tháo lắp máy X-Quang. Hiện công an đang tiếp tục điều tra truy bắt đối tượng.