Bản tin Hình sự: Truy bắt các đối tượng chém 'trùm giang hồ' tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 18/4: Bắt giam cựu Tư lệnh Cảnh sát biển và 4 tướng lĩnh; Đường dây mại dâm gắn mác sinh viên làm thêm qua đêm giá 15 triệu; Truy bắt các đối tượng chém nhau khiến một "giang hồ" tử vong; Chém người suýt chết vì ghen, hai anh em lĩnh 18 năm tù;...

Với những vi phạm nghiêm trọng, 5 cựu tướng lĩnh và 2 sĩ quan cấp tá thuộc lực lượng Cảnh sát biển vừa bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam. Theo đó, 5 tướng lĩnh bị bắt gồm: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển; Trung tướng Hoàng Văn Đồng, nguyên Chính ủy Cảnh sát biển; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, nguyên Phó Chính ủy Cảnh sát biển; Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển; Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển… (Xem chi tiết)

Khi có khách yêu cầu mua dâm, Nguyễn Bá Thanh (SN 1994, trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành) nhân viên phục vụ tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố Vinh sẽ điều các tiếp viên karaoke đến để phục vụ và lấy mác là sinh viên khó khăn phải đi làm thêm trang trải cuộc sống. Đối với khách có nhu cầu tại thành phố Vinh, Thanh sẽ thỏa thuận giá từ 4 - 6 triệu đồng/lần. Với các khách có nhu cầu đi qua đêm tại các địa bàn khác Thanh đưa ra giá dao động từ 12 - 15 triệu đồng/đêm. Người bán dâm được hưởng từ 9 - 10 triệu đồng, còn Thanh lấy từ 3 - 5 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Nghi ngờ vợ đang đi ngoại tình cùng người đàn ông khác, Võ Văn Huy (SN 1999, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh) đã rủ Võ Văn Thẳng (SN 2004, ngụ xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh) mang theo hung khí đi đánh ghen, khiến Trần Trí P. (SN 1998, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) suýt mất mạng. TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Huy 12 năm tù và Thẳng 6 năm tù về tội "Giết người". (Xem chi tiết)

Sau pha va chạm giao thông trên đường Đồng Văn Cống (đoạn thuộc địa bàn xã Bình Phú, TP Bến Tre), ông Lưu Hoài Tâm (biệt danh Tửng Em, SN 1973) bị nhóm người đi ôtô cầm hung khí tấn công. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ lên xe ô tô tẩu thoát. Ông Tâm được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ việc. Được biết, Lưu Hoài Tâm là đối tượng hình sự, thường xuyên lui tới các tụ điểm cờ bạc…

Đinh Thị Quỳnh (SN 1988, trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) yêu cầu người có nhu cầu đi du học Hàn Quốc nộp tiền chứng minh năng lực tài chính và làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng Hàn Quốc để có đủ điều kiện nhập học. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, Quỳnh làm giả các thông báo học phí của trường Dong Duk Hàn Quốc để yêu cầu họ tiếp tục nộp tiền rồi chiếm đoạt. Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam Quỳnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Nam thanh niên (khoảng 20 tuổi) đến nhà bạn ở quận 12, TPHCM chơi nhưng xảy ra mâu thuẫn nên rút hung khí đâm chết bạn rồi lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Công an quận 12 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, truy xét. (Xem chi tiết)

Công an TP Hải Dương vừa triệu tập Nguyễn Văn Tùng (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Nam Anh) và Nguyễn Văn Mạnh, nhân viên lái máy xúc để điều tra, làm rõ vụ Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng (TP Hải Dương) ngăn chặn hành vi san lấp bị tấn công dẫn đến vỡ đầu, gãy răng. Đồng thời, Cơ quan công an mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan. (Xem chi tiết)