Bản tin Hình sự: Hai bé gái đói lả bên thi thể bố mẹ trong căn nhà đóng kín

TPO - TIN NÓNG ngày 15/4: Hai bé gái đói lả bên thi thể cặp vợ chồng trong căn nhà đóng kín; Các mắt xích bị ‘chặt’ trong vụ án liên quan những chuyến bay giải cứu; Công an tìm kiếm nữ vận động viên đội tuyển Judo Việt Nam mất tích; Phê chuẩn lệnh bắt tạm giam facebooker Đặng Như Quỳnh; Lời khai của kẻ giết nam sinh cướp xe máy bán lấy tiền mua ma túy;

Quá trình điều tra vụ án “Đưa – nhận hối lộ” để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, đến nay, Cơ quan ANĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can. Đáng chú ý, các chuyên gia nhận định, việc ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị bắt giam về tội “Nhận hối lộ” được xem là bước đột phá trong quá trình điều tra. (Xem chi tiết)

Chưa đầy một tuần sau khi kiểm tra và phát hiện hơn 90 người dương tính với ma túy trong quán bar Ferso, đường Võ Văn Tần (quận 3, TPHCM), cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra và phát hiện hàng chục người khác dương tính ma túy vào rạng sáng 15/4. Đồng thời, đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhiều lỗi vi phạm hành chính với quán bar Ferso như kinh doanh quá giờ quy định, người quản lý để xảy ra tình trạng khách sử dụng ma tuý.... (Xem chi tiết)

Công an thành phố Thanh Hoá đang phối hợp với các đơn vị để tìm kiếm nữ động viên Judo Nguyễn Thị Hồng (phường Đông Hải, TP Thanh Hoá) mất liên lạc với gia đình gần một tháng nay. Theo ông Nguyễn Văn Phiến (53 tuổi, bố của Hồng) thì ngày 18/3, Hồng từ đội tuyển (ở Hà Nội) về nhà. Đến chiều ngày 21/3, Hồng xin phép bố mẹ ra Hà Nội đi khám bệnh đau lưng ở bệnh viện (chưa rõ bệnh viện nào) nhưng từ đó đến nay, gia đình không thể liên lạc và xác định được Hồng ở đâu. (Xem chi tiết)

Phát hiện mùi hôi phát ra từ nhà của vợ chồng anh N.T.Đ. (SN 1988) và chị C. SN 1987), sau khi căn nhà đóng kín liên tục trong khoảng 4 ngày người dân phá cửa vào bên trong thì phát hiện anh Đ và chị C đã tử vong. Hai bé gái (SN 2015 và 2018) sức khỏe yếu, đói lả được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan điều tra xác định hai nạn nhân tử vong do uống thuốc an thần. Xác minh, cơ quan điều tra được biết gia đình anh Đ đang nợ một số tiền khoảng 500 triệu đồng. Công an Trà Vinh đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Nguyễn Khắc Đồi Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gold Time cùng 7 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản". Theo cơ quan điều tra, ngay từ khi thành lập, Tập đoàn Gold Time đã yêu cầu người tham gia bỏ một số tiền đặt cọc dưới hình thức mua phân quyền kinh doanh. Tuy nhiên, công ty này không có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào. Được biết, sau khoảng 2 năm hoạt động, số người tham gia vào hệ thống của Tập đoàn Gold Time lên tới 360 nghìn người với số tiền chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Như Quỳnh (SN 1980, ở Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đặng Như Quỳnh đã có hành vi đăng tải các thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội facebook có hàm ý một số cá nhân là đại diện của các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán sắp bị bắt, xử lý hình sự, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, làm thiệt hại về kinh tế, uy tín của tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư. (Xem chi tiết)

Cần tiền sử dụng ma túy, Lò Mạnh Cường (SN 2003, trú tại xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, Sơn La) xin đi nhờ xe rồi sát hại một em học sinh (SN 2008) cùng xã, cướp xe máy của nạn nhân đi bán. Cơ quan công an bắt giữ Cường để phục vụ công tác điều tra hành vi "Giết người, cướp tài sản". (Xem chi tiết)