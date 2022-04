Bản tin Hình sự: Tên nghiện vờ đi nhờ xe của nam sinh rồi ra tay sát hại để cướp xe

TPO - TIN NÓNG ngày 14/4: Cựu trụ trì ở Vĩnh Long khai rành rọt chiêu lừa đảo, 'móc túi' nhà hảo tâm; ‘Nóng’ phiên xử kẻ giết người trốn truy nã bị phát hiện vì được tuyên dương trên tivi; Tên nghiện vờ đi nhờ xe của nam sinh rồi ra tay sát hại để cướp xe...

Công an Sơn La vừa bắt giữ Lò Mạnh Cường (19 tuổi), để điều tra về hành vi giết “Giết người”, “Cướp tài sản”. Theo điều tra, để có tiền mua ma túy, Cường giả vờ vẫy xe của em Vũ (học sinh lớp 8, đang đi xe máy 1 mình), rồi xin đi nhờ và được em này đồng ý. Tuy nhiên, khi đi được 1 đoạn, Cường dùng dao bấm sát hại nạn nhân, để thi thể ở nương mía, cướp xe máy bỏ trốn.

Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) đứng tên ông Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch Tập đoàn FLC) và vợ ông Quyết, hai em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế. Đồng thời, CQĐT còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,...) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) của các cá nhân nêu trên. (Xem chi tiết)

Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tạm giữ Bùi Quang Minh (SN 2000) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, do nghiện game nên Minh lợi dụng lúc bố mẹ đi bán hàng, đã dùng búa, kìm phá két sắt lấy đi 300 triệu đồng. Được biết, năm 2021, gia đình từng phải trả 60 triệu đồng tiền nợ do chơi game cho Minh. (Xem chi tiết)

Tại phiên tòa xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của TAND Vĩnh Long mới đây, Phạm Văn Cung (SN 1982), cựu trụ trì chùa Phước Quang cho biết, lợi dụng danh nghĩa của mình, Cung làm quen với nhiều phụ nữ, rồi dựng chuyện bị bắt cóc, tự tử để bị hại chuyển tiền cho mình. Đáng chú ý, Cung thú nhận, danh sách tại Trung tâm Cô nhi viện Suối nguồn tình thương là nuôi hơn 100 trẻ cơ nhỡ, nhưng chỉ nuôi thực tế hơn 50 em. Mỗi lần có đoàn từ thiện đến thăm, Cung cho trẻ em nghèo bên ngoài vào, mặc đồng phục trung tâm để các nhà hảo tâm thương cảm, móc hầu bao... (Xem chi tiết)

Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng quy mô gần 88.000 tỷ đồng, do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TPHCM) cầm đầu. Theo điều tra, phương thức hoạt động của các đối tượng tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền VNĐ để mua các loại tiền điện tử (Ethereum, USDT, TRON...), đồng thời liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý. (Xem chi tiết)

Liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại hai dự án Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín Khúc, mới đây TAND Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) và bị cáo Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh), mỗi bị cáo bị 4 năm 6 tháng tù, về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". (Xem chi tiết)

TAND TPHCM vừa tiếp tục xét xử sơ thẩm và tuyên án 19 năm tù về tội "Giết người" đối với Nguyễn Minh Tân (1958) - kẻ trốn truy nã về tội giết người bị phát hiện bắt giữ vì được tuyên dương trên tivi. Được biết, tại hai phiên xử sơ thẩm trước, bị cáo này chỉ bị buộc tội "Gây rối trật tự công cộng”. (Xem chi tiết)