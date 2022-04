Bản tin Hình sự: 'Lạnh gáy' với lời khai nữ nghi phạm giết chủ shop quần áo

TPO - TIN NÓNG ngày 13/4: Nữ nghi phạm khai giết chủ shop quần áo ở Bắc Giang vì 'ghét thái độ'; Bắt nhóm giang hồ mang súng bắn liên tiếp vào nhà đối thủ; Truy nã giám đốc lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt 6 tỷ đồng của đối tác; Bắt nhóm giả gái bán dâm dàn cảnh trộm tài sản của người say xỉn;...

Liên quan vụ giết người tại Tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang), nghi phạm Phạm Thị Hà (SN 1984) khai nhận, nguyên nhân giết chị D.T.T.M (SN 1997) chủ cửa hàng quần áo thời trang vì “ghét thái độ” của nạn nhân khi nói chuyện. Theo cơ quan công an, Hà và chị M có họ hàng xa. Đối tượng Hà từng có tiền án về môi giới mại dâm. (Xem chi tiết)

Sau một thời gian truy lùng, Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đến vụ nhóm người cầm hung khí, súng thanh toán nhau đêm mùng 2 Tết Nguyên đán. 8 đối tượng bị bắt giam, gồm: Nguyễn Hữu Hiền (SN 1994), Nguyễn Việt Tiến (SN 1997), Phạm Phú Liêu (SN 1993), Võ Vĩ Khang (SN 2003), Huỳnh Trường An (SN 2002), Dương Gia Luận (SN 1987), La Hải Đăng (SN 2003) và Phạm Gia Nguyên (SN 1999), cùng ngụ tỉnh Kiên Giang. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Giầu Bá Hưng (28 tuổi, quận 10), Nguyễn Anh Duy (28 tuổi, tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Cường (35 tuổi, quận 12), Nguyễn Văn Linh (29 tuổi, huyện Hóc Môn) để điều tra về tội "trộm cắp tài sản". Băng nhóm này chuyên đóng giả phụ nữ để dàn cảnh trộm cắp tài sản của những người đàn ông say xỉn đi đường vào ban đêm. (Xem chi tiết)

Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, Giám đốc) và Lý Thị Minh (SN 1989, kế toán) Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng CDC Cao Bằng đã lập khống bảng lương, bảng chấm công cho người lao động để hạch toán khống vào chi phí được trừ nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hùng và Minh về tội danh "Trốn thuế". (Xem chi tiết)

Bằng cách 'nổ' có ký hợp đồng mua bán găng tay y tế với công ty lớn, Lý Thành Quân (40 tuổi) là đại diện pháp luật và là Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Đạt ở đường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM đã lừa một công ty khác chuyển 6 tỷ đồng tiền cọc rồi bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với bị can này. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức biểu dương, trao "thưởng nóng" cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phá án, bắt giữ đối tượng A Hăn (SN 2002, ở bản Ka Túp 1, cụm Ka Túp-Mã Hạt, huyện Sêpôn, tỉnh Savannakhet, Lào) đang vận chuyển trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD bị triệt phá vào tháng 11/2021. Nhóm đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) và 39 bị can khác về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”. (Xem chi tiết)