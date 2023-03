Taxi điện có kế hoạch lăn bánh tại Hà Nội từ tháng 4

TPO - Công ty Cổ phần di chuyển xanh và thông minh - GSM (Tập đoàn Vingroup) vừa có thông báo, họ sẽ chính thức đưa vào vận hành dịch vụ taxi điện và cho thuê ô tô, xe máy điện VinFast ngay trong tháng 4/2023.

Đại diện GSM cho biết, GSM và Cty công nghệ Việt Nam sở hữu nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ “hãng vận tải công nghệ Be” vừa ký kết thoả thuận hợp tác đầu tư, nhằm đưa ô tô điện và xe máy điện vào hoạt động dịch vụ tại Việt Nam.

“Theo thảo thuận này, GSM sẽ hỗ trợ tài xế của Be Group chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện”, đại diện GSM thông tin.

Về kế hoạch triển khai, GSM cho biết, trong giai đoạn đầu, GSM sẽ phối hợp với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cung cấp các chính sách ưu đãi độc quyền cho tài xế của Be Group để thuê hoặc mua ô tô, xe máy điện VinFast thông qua GSM với chi phí phù hợp.

Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ taxi công nghệ, GSM và Be Group cũng sẽ hợp tác chia sẻ phần mềm gọi xe. Qua đó, khách hàng gọi xe thông qua ứng dụng của Be Group có thể lựa chọn dịch vụ taxi điện của GSM hoặc dịch vụ beCar và beTaxi của Be Group hiện có.

Theo lãnh đạo GSM, đơn vị sẽ chính thức đưa vào vận hành dịch vụ taxi điện và cho thuê ô tô, xe máy điện VinFast ngay trong tháng 4/2023. Số lượng xe được GSM cho biết dự kiến đầu tư cho kế hoạch này là 10.000 ô tô và 100.000 xe máy.

Trong tuần qua, GSM đã đưa 50 chiếc Taxi điện đầu tiên chạy từ Nhà máy VinFast (Hải Phòng) về đến Hà Nội.

Trước đó, chiều 21/3 Hiệp hội taxi Hà Nội đã tổ chức họp với trên 50 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động dịch vụ taxi trên địa bàn thành phố. Tại đây, các DN taxi tại Hà Nội thống nhất, thời gian tới DN từng bước chuyển đổi xe chạy động cơ nhiên liệu xăng sang xe chạy động điện. Một số DN taxi Hà Nội cũng cho biết, họ đang được một số đối tác trong và ngoài nước đàm phán để cung cấp hoặc cho thuê xe điện để chạy dịch vụ taxi.