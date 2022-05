Tàu Cát Linh - Hà Đông dừng đột ngột khi đang chạy do mưa dông

TPO - Trong lúc đang chở khách và chưa đến ga nhưng tàu Cát Linh - Hà Đông đã đột ngột dừng lại. Sự việc đúng vào thời điểm mưa dông lớn nên đã gây bất ngờ và khiến hành khách đi trên tàu lo lắng.

Khoảng hơn 10h sáng 23/5, trong khi đang chở khách và trên hành trình Hà Đông về Ga Cát Linh, khi đến đoạn qua quận Đống Đa thì tàu điện Cát Linh – Hà Đông đột ngột dừng lại.

Thời điểm tàu dừng lại Hà Nội đang có mưa dông. Tàu đang chạy đột ngột dừng lại khiến nhiều hành khách di chuyển trên tàu bất ngờ và lo lắng.

Tuy nhiên, sự việc chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn, sau đó tàu hoạt động bình thường, chạy về ga Cát Linh và trả khách an toàn.

Thông tin với PV Tiền Phong về sự việc trên, ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), xác nhận có sự việc trên và cho biết, bình thường tàu Cát Linh – Hà Đông vận hành tự động, tuy nhiên khi có các tình huống như mưa dông, gió bão hoặc điều kiện hoạt động phức tạp tàu sẽ dừng lại để chuyển sang chế độ vận hành thủ công (con người điều khiển tàu).

Theo ông Trường, sáng 23/5, Hà Nội có mưa dông lớn, hệ thống đường ray có nguy cơ trơn trượt, nếu vẫn vận hành theo quy trình và tốc độ được đặt ra, nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra. Do vậy, tàu đã tự động dừng lại để chuyển sang chế độ lái tự động. “Tình huống tàu dừng lại đã diễn ra khoảng gần 1 phút, sau khi tàu dừng nhân viên điều hành trực trên tàu đã tiếp cận và điều khiển tàu về ga an toàn”, ông Trường nói.

Đánh giá về sự việc trên, ông Trường cho rằng, đây là tình huống bình thường và được tính toán trong quy trình vận hành tàu. Và thực tế, trong quá trình vận hành tàu Cát Linh - Hà Đông các tình huống này đã diễn ra và đều được xử lý kịp thời.