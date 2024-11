Tập yoga hay sống ảo?

TPO - Thời gian qua, mạng xã hội nhiều lần xôn xao về hình ảnh các nhóm tập yoga bất chấp tạo dáng trên đường cao tốc, giữa lối đi hay tại các điểm tham quan đông người qua lại. Hình ảnh du khách người Việt tạo dáng yoga phản cảm ở Cung điện Gyeongbokgung (Hàn Quốc) trong chuyến du lịch cuối tháng 10 càng khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Tập yoga đúng nơi, đúng cách thay vì khoe mẽ

Sự việc du khách người Việt tạo dáng yoga phản cảm ở Cung điện Gyeongbokgung tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên một số trang mạng của Hàn Quốc.

Chiều 6/11, đài MBC (Hàn Quốc) đưa tin chi tiết về vụ việc, cho biết nhân vật thực hiện các động tác yoga có tên viết tắt là H, sống ở Hà Nội. Hành động tạo dáng yoga "trồng cây chuối" được người này thực hiện trong chuyến du lịch đến Hàn Quốc vào cuối tháng 10 năm nay. Sau đó, du khách tự tay chia sẻ video, hình ảnh lên mạng xã hội.

Lên tiếng về sự việc này, Giáo sư Seo Kyung-deok (Đại học nữ sinh Sungshin) nhấn mạnh Cung điện Gyeongbokgung là di sản đại diện cho Hàn Quốc. Ông nói những hành vi của du khách nói trên gây ảnh hưởng với tài sản văn hóa.

"Bạn có thể tập yoga ở bất kỳ quốc gia nào, nhưng không thể gây tổn hại trực tiếp đến tài sản văn hóa. Nếu những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai, phía ban quản lý Gyeongbokgung phải có biện pháp ngăn chặn", Giáo sư Seo Kyung-deok nói.

Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2022 Nguyễn Sơn cho rằng bức hình mà du khách chia sẻ hoàn toàn không hợp lý vì Cung điện Gyeongbokgung và những địa điểm tương tự không phải là nơi tập yoga. "Đó là di tích lịch sử nổi tiếng, du khách cần thể hiện sự trang nghiêm, tôn kính, và chỉ thực hiện hoạt động tham quan vãn cảnh", chuyên gia nhấn mạnh.

Chị cũng cho biết yoga cần được tập đúng nơi, đúng lúc, không thể tùy tiện tập luyện ở chốn linh thiêng, tôn kính như đền, chùa, miếu hay đường phố, nơi công cộng hoặc những sự kiện không liên quan đến yoga.

"Mọi người nên thực hành yoga trong phòng tập, ở những không gian riêng hoặc khu vực gần gũi thiên nhiên, thoáng rộng, tránh mặc trang phục và tạo các tư thế yoga tránh phản cảm làm ảnh hưởng tới những người xung quanh", chị Nguyễn Sơn nói với Tiền Phong.

Việc tạo dáng phản cảm ở chốn công cộng, địa điểm tham quan có thể khiến mọi người có cái nhìn không tốt về cộng đồng những người tập yoga. "Hành động phản cảm khiến mọi người hiểu sai về yoga và ác cảm với bộ môn này. Yoga giúp người tập chú trọng về hơi thở, kiểm soát cơ thể, cân bằng tâm trí, không phải để thể hiện, khoe mẽ ở nơi công cộng", một huấn luyện viên yoga bình luận.

Nhiều người tạo dáng khó đỡ nơi công cộng

Thời gian qua, mạng xã hội nhiều lần xôn xao về hình ảnh các nhóm tập yoga bất chấp tạo dáng trên đường cao tốc, giữa lối đi hay tại các điểm tham quan đông người qua lại.

Tháng 5, cư dân mạng bình luận sôi nổi về một nhóm phụ nữ ở Thái Bình trải thảm, tạo dáng giống tập yoga ở giữa đường để chụp ảnh, bất chấp nhiều xe cộ qua lại. Phần đa bình luận bày tỏ sự ngán ngẩm, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm.

Qua công tác nắm tình hình, UBND thị trấn Kiến Xương xác nhận 17 người là công dân trên địa bàn cùng nhau tạo các thế yoga (nằm, ngồi trên đường giao thông) để chụp ảnh kỷ niệm mùa hoa bằng lăng tại khu vực ngã 3 đường Trần Hưng Đạo giao cắt với đường Nguyễn Công Thu thuộc tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương.

Chiều 18/5, công an thị trấn Kiến Xương mời nhóm người trên lên trụ sở công an thị trấn để làm việc và lập biên bản vụ việc. Căn cứ biên bản vụ việc và đề xuất của công an thị trấn Kiến Xương, chủ tịch UBND thị trấn Kiến Xương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi "tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông".

Cuối tháng 10, đoạn video do vị khách nước ngoài ghi tại đỉnh Fansipan (Lào Cai) cũng thu hút nhiều bình luận. Video ghi lại khoảnh khắc một nhóm du khách mặc trang phục bó sát, hở tay, thực hiện các động tác yoga ngay trên đỉnh Fansipan.

Tương tự, hình ảnh ghi lại nhóm ba phụ nữ tạo dáng với chiếc ôtô đỗ ở lề đường, trong đó một người phụ nữ làm tư thế "bánh xe" trên nóc ô tô cũng gây choáng.

Tại nhiều quốc gia, tình trạng tập yoga bất chấp ở nơi công cộng bị chỉ trích dữ dội. Tháng 12/2023, hình ảnh một người nổi tiếng tập yoga tại bức tường thành cổ ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) lan truyền trên mạng xã hội Weibo. Cư dân mạng bóc mẽ đây là chiêu trò nhằm tìm kiếm sự chú ý.

Đầu năm 2024, cư dân thành phố San Diego, bang California (Mỹ) phản ánh tình trạng các lớp học yoga ùn ùn kéo đến điểm du lịch nổi tiếng để tập luyện làm.

Nhiều người phàn nàn chuyện bị chặn lối đi, khó chịu bởi tiếng ồn trong công viên, buộc giới chức San Diego phải ra quy định cấm các lớp yoga tại một số điểm check-in và công viên.