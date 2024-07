Tập đoàn Thuận An rút khỏi dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa

TPO - Công ty CP Tập đoàn Thuận An (gọi tắt Tập đoàn Thuận An) đã rút khỏi dự án thành phần 1 cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 10/7, ông Nguyễn Thanh Hà - Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Địa phương đã rà soát các gói thầu liên quan đến Tập đoàn Thuận An. Vì vướng mắc giải phóng mặt bằng nên đến nay Tập đoàn Thuận An chưa triển khai việc thi công.

Qua làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, tập đoàn này cho biết sẽ không tiếp tục thực hiện gói thầu ở cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa. Hiện liên danh 4 công ty do Tập đoàn Thuận An đứng đầu (Thuận An TAG - Phương Nam - Bắc Trung Nam - 168 Việt Nam) đã trúng thầu gói xây lắp số 2, thi công 10km cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa với giá hơn 2.000 tỷ đồng.



UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 (thuộc Bộ Giao thông Vận tải), Ban quản lý dự án (BQLDA) Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, theo dõi, làm việc với các nhà thầu, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, các khó khăn, vướng mắc để thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, sớm đưa các dự án vào vận hành, khai thác theo kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao các huyện, thị xã Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh và Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng; khẩn trương tổ chức di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (đặc biệt là hệ thống điện cao thế).

Được biết, dự án thành phần 1 cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa đi qua tỉnh Khánh Hòa có tổng mức đầu tư khoảng 5.632 tỷ đồng (thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027) và đến nay đã hoàn thành 9/10 gói thầu. Trong đó, chỉ định thầu theo cơ chế đặc thù 5/10 gói thầu, chỉ định thầu rút gọn 2/10 gói thầu, đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 2/10 gói thầu.