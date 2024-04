Ngổn ngang các dự án ở TPHCM có Tập đoàn Thuận An thi công

Gói thầu XL5 xây dựng đường vành đai 3, đoạn qua TPHCM (từ Km23+550 đến Km25+985) thuộc Dự án thành phần 1 xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua TPHCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc). Tại gói thầu này, Tập đoàn Thuận An tham gia liên danh cùng 8 nhà thầu xây lắp khác để thực hiện hợp đồng. Tổng giá trị hợp đồng là 2.303 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Thuận An có tỷ lệ liên danh 26,5% của hợp đồng, tương đương 610 tỷ đồng. Theo Ban Giao thông TPHCM, gói thầu này đang ở giai đoạn bắt đầu thi công và đến nay Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường tại công trường.

Trong thời gian tới, Ban Giao thông TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Tập đoàn Thuận An duy trì nhân lực, thiết bị; đảm bảo tiến độ thi công tại công trường của 2 gói thầu theo điều kiện hợp đồng và chuẩn bị sẵn sàng cho phương án dự phòng là sẽ chấm dứt hợp đồng, chuyển khối lượng thi công còn lại của Tập đoàn Thuận An cho các thành viên liên danh nếu Tập đoàn Thuận An không đảm bảo khối lượng, tiến độ thi công theo yêu cầu hoặc không thể tiếp tục thi công.