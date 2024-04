Tập đoàn Thuận An góp mặt trong dự án hơn 3.800 tỷ đồng ở Bình Dương

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác nhận, Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An còn có tên gọi khác là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, có hợp tác liên doanh với công ty khác để xây dựng dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng tại tỉnh Bình Dương.

Ngày 20/4, nguồn tin Tiền Phong xác nhận, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang rà soát lại dự án, gói thầu có liên quan tới Tập đoàn Thuận An trên địa bàn tỉnh này. Tuy nhiên, đây là hoạt động bình thường khi doanh nghiệp này có xảy ra ồn ào liên quan sai phạm ở các địa phương khác, chưa phát hiện bất thường đối với dự án đang triển khai tại tỉnh Bình Dương.

Tại tỉnh Bình Dương, dự án có liên quan đến Tập đoàn Thuận An là đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.

Vào đầu tháng 10/2021, Bình Dương khởi công công trình xây dựng đường từ xã Tam Lập đến Bàu Bàng, công trình xây dựng đường từ Tân Long đến Lai Uyên thuộc Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.

Dự án Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng được xây dựng bởi 3 công ty khác nhau, trong đó có Tập đoàn Thuận An.

Tuyến tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng là dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II. Tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng.

Riêng gói thầu Thi công xây dựng giai đoạn 1 thuộc Dự án Xây dựng đường từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng giá trúng thầu hơn 1.000 tỷ đồng, phần này do Tập đoàn Thuận An liên doanh hợp tác với các công ty khác để thực hiện.

Tuyến tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng dài 48 km, được chia làm 4 dự án thành phần, trong đó một dự án thành phần kể trên đã hoàn thành đưa vào sử dụng còn lại 3 dự án thành phần khác thuộc dự án đang đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng trong năm nay.

Vận tốc thiết kế của dự án là 80 km/h với 6 làn xe, kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng. Trên toàn tuyến đường từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng có 4 cầu được xây dựng bê tông cốt thép dự ứng lực với tuổi thọ thiết kế 100 năm.

Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Dương. Dự án kết nối các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng (Bình Dương) với tỉnh Bình Phước, tạo điều kiện rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa về các đầu mối giao thông quan trọng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 đối tượng liên quan các sai phạm xảy ra tại Công ty Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan. Tập đoàn Thuận An được thành lập từ năm 2004, do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Doanh nghiệp này đã trúng nhiều gói thầu tại một số tỉnh, thành.