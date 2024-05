Bắc Giang hợp long cầu Đồng Việt liên quan Tập đoàn Thuận An

TPO - Ngày 27/5, tỉnh Bắc Giang đã hợp long cầu Đồng Việt (huyện Yên Dũng). Đây là dự án có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang – chủ đầu tư dự án cầu Đồng Việt, cho biết cầu Đồng Việt được hợp long vào ngày 26/5; phấn đấu hoàn thành xây dựng cầu vào ngày 2/9.

Hiện nay, khó khăn nhất của việc thực hiện dự án cầu Đồng Việt là giải phóng mặt bằng đường dẫn lên cầu ở địa phận tỉnh Bắc Giang. Đường dẫn lên cầu Đồng Việt địa phận tỉnh Hải Dương đã cơ bản hoàn thành có thể nối lên cầu. Nếu việc giải phóng mặt bằng được thuận lợi, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang phấn đấu hoàn thành dự án và thông tuyến cầu Đồng Việt vào ngày 31/11.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết thêm, dự án cầu Đồng Việt do liên doanh nhà thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thi công. Sau khi một số lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bị khởi tố vì liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, dự án cầu Đồng Việt vẫn được triển khai bình thường, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu được khởi công tháng 6/2022 với tổng chiều dài hơn 811 m, mặt cầu rộng 23,5 m. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Cầu được xây dựng vượt sông Thương nhằm kết nối tỉnh Bắc Giang và Hải Dương. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng.

Cầu Đồng Việt hoàn thành sẽ giúp người dân tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đi lại thuận lợi, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp hai tỉnh.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Trong các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Thạo - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam bị can Đàm Văn Cường - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang.

Bị can Nguyễn Văn Thạo và bị can Đàm Văn Cường cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thế Du - Trưởng phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang. Bị can Hoàng Thế Du bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.