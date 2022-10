Tập đoàn Cienco 4 hỗ trợ 200 triệu đồng cho người dân bản nghèo sau trận lũ quét kinh hoàng

TPO - Chiều 13/10, Báo Tiền Phong, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An và huyện Kỳ Sơn tổ chức trao 200 triệu đồng cho người dân xã Tà Cạ, thị trấn Mường Xén bị thiệt hại nặng nề do đợt lũ quét vừa qua. Đây là số tiền do Tập đoàn Cienco 4 hỗ trợ qua kết nối của báo Tiền Phong.

Cảnh Huệ