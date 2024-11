Tăng cường quản lí công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thời gian gần đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được nhiều phản ánh, vướng mắc của tổ chức, cá nhân liên quan đến tự công bố và đăng kí bản công bố sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lí của địa phương như: phân loại sản phẩm là thực phẩm bổ sung hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe; trình tự, thủ tục tự công bố và đăng kí bản công bố thực phẩm.

Trước tình hình trên, để tăng cường công tác quản lí công bố sản phẩm thuộc thẩm quyền địa phương quản lí, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Ban Quản lí an toàn thực phẩm và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh/thành phố tăng cường triển khai thực hiện việc phân loại sản phẩm, tiếp nhận tự công bố và đăng kí bản công bố các sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lí của địa phương theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 7, Điều 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lí.

Văn bản nêu rõ, theo quy định tại Điều 65 Luật An toàn thực phẩm năm 2010, UBND các cấp chịu trách nhiệm quản lí an toàn thực phẩm trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm; thanh tra, kiểm tra, xử lí vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lí.

Theo quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 40 Nghị định số 15/2018/NĐCP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, UBND cấp tỉnh tổ chức tiếp nhận và quản lí hồ sơ tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biên thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; cấp Giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế đố ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP chỉ yêu cầu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và không quy định kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng, nhưng đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải kê khai chỉ tiêu chất lượng chủ yếu vào mục II Bản công bố sản phẩm quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Phiếu kiểm nghiệm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường công tác hậu kiểm sau khi tổ chức, cá nhân tự công bố và đăng kí bản công bố, tránh việc tự công bố không đúng phân loại sản phẩm như tự công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe,…trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra, rà soát các sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, website thương mại điện tử bán hàng và các gian hàng kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng trên các ứng dụng trên mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố hoặc chưa nộp bản tự công bố đến cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền theo quy định.