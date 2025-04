Tăng cường hơn 600 xe khách đề phòng 'cháy' phương tiện dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

TPO - Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và đề phòng “cháy” phương tiện dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đã có kế hoạch tăng cường 625 xe khách cho các bến xe trực thuộc là Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm.

Ngày 15/4, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, dịp nghỉ Lễ kỷ niệm Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 người lao động được nghỉ kéo dài liên tục 5 ngày, thời gian bắt đầu từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5/2025.

“Cao điểm của hành khách đi lại tại các bến xe sẽ tập trung vào thời điểm đầu kỳ lễ, dự kiến từ chiều ngày 29/4 đến ngày 30/4” – ông Hùng thông tin.

Tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách được Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội dự báo tăng cao nhất trong các ngày 29 - 30/4, khoảng 20.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường; lượt xe dự kiến cần huy động là 900 lượt/ngày; cùng thời gian trên, lượng khách tại bến xe Gia Lâm ngày cao điểm khoảng 8.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến cần huy động là 400 lượt/ngày; tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách dịp cao điểm khoảng 22.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến cần huy động 950 lượt xe/ngày.

Từ thực tế dự báo trên, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội xây dựng kế hoạch tăng cường cho các bến. Cụ thể, bến xe Giáp Bát tăng cường 262 xe, chủ yếu cho các tuyến có đông hành khách như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa… Bến xe Mỹ Đình được tăng cường 280 xe, chủ yếu cho các tuyến đang có đông hành khách: Phú Thọ, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái… Bến xe Gia Lâm tăng cường 83 xe chủ yếu cho các tuyến đang có đông hành khách Hải Phòng, Quảng Ninh…

Lượng xe được huy động để tăng cường cho các bến, ông Hùng cho biết, được huy động tại các đơn vị vận tải khai thác theo tuyến. “Việc huy động phương tiện được thực hiện theo kế hoạch thống nhất giữa bến xe và các doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, trong trường hợp cấp thiết sẽ huy động xe do Công ty cổ phần bến xe Hà nội thuê dự phòng để tăng cường phục vụ nhân dân” – ông Hùng thông tin.