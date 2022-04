Tận mắt nhìn vợ ôm nhân tình vào khách sạn, giám đốc xây dựng đau đớn vì bị phản bội

TPO - Bây giờ thì hậu quả đắng lòng đã xảy ra, anh đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ ôm trai vào khách sạn, nỗi đau này có lẽ đã thức tỉnh anh, đã chứng minh cho anh thấy lời mẹ anh 'cảnh báo' là không thừa đúng không anh?

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Giám đốc xây dựng bị vợ trẻ 'cắm sừng' vì lý do chẳng người đàn ông nào có thể ngờ, thì vợ trẻ của anh hư là có lý do cả đấy anh à! Mà một trong những lý do theo tôi có phần quan trọng, quyết định đó là anh quá yêu, quá chiều chuộng vợ, đáp ứng mọi nhu cầu đòi hỏi về vật chất, tiền bạc của cô ấy mà không cần cân nhắc cho rõ nguyên nhân.

Tôi không có ý xen vào đời tư của vợ chồng anh, vì vậy tôi không khuyên anh níu giữ hay buông tay để chấm dứt hạnh phúc riêng của mình. Tôi chỉ muốn qua sự việc này anh nên bình tĩnh nhìn nhận đúng, sai, rồi rút cho mình bài học kinh nghiệm. Để nếu còn yêu thương vợ thì anh biết mình phải có trách nhiệm phân tích, khuyên nhủ cô ấy sống tử tế, làm trọn bổn phận dâu con, làm trọn bổn phận người đàn bà xây tổ ấm của mình.

Còn không may vợ anh lựa chọn lối hưởng thụ bản năng, lừa chồng để bồ bịch, trai gái thì chắc anh cũng không nuối tiếc làm gì con người tệ bạc, thiếu lòng chung thủy đó. Tôi hiểu anh sốc, anh buồn, anh thất vọng nhưng anh đừng quá bi lụy, ảnh hưởng tới sức khỏe, tới sự nghiệp của mình. Mong sóng gió qua đi để anh sớm bình yên.