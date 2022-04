Tấm thẻ vạn năng ai cũng cần, đặc biệt trong mùa dịch

TPO - 14h30 ngày 6/4, tại Khách sạn Melia Hà Nội, diễn ra buổi họp báo Công bố sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 (2022). Chương trình do Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, kết hợp chuyên môn với các vụ Thanh toán, Truyền thông...

TPO - Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước nhận định: ''Ngày Thẻ Việt Nam 2022 là một chuỗi các sự kiện, hoạt động truyền thông gắn với chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Sự kiện sẽ tạo cầu nối, khơi nguồn cảm hứng giúp giới trẻ Việt Nam, nhất là thế hệ Gen Z, am hiểu công nghệ với phong cách sống số năng động, nhu cầu cá nhân hóa cao có cơ hội nắm bắt, khám phá, trải nghiệm những công nghệ thanh toán hiện đại."

TPO - Bộ Công Thương vừa có đề xuất gỡ khó cho các dự án điện gió, điện mặt trời đang "đắp chiếu" nhiều tháng qua do không kịp đưa vào vận hành trước ngày 31/10/2021 để hưởng biểu giá ưu đãi (giá FIT). Theo đề xuất, các dự án này sẽ phải chuyển sang cơ chế đấu thầu và giá mua điện chỉ áp dụng tới hết năm 2025.

TPO - Chuyến bay chuẩn bị khởi hành, phi công gọi kiểm soát viên không lưu để hiệp đồng, nhưng gọi 10 cuộc không được, rất may thời điểm đó không có vấn đề về điều hành bay xảy ra. Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đang tiến hành xem xét để đưa ra hình thức kỷ luật với kiểm soát viên không lưu vi phạm.

TPO - Lý giải về nguyên nhân chi phí xuất, nhập khẩu chưa thể kéo giảm, ông Đào Duy Tám - Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho rằng, ngoài nguyên nhân do giá xăng dầu tăng, dịch bệnh… còn do chồng chéo trong quản lý, văn bản ban hành chưa sát thực tế; doanh nghiệp (DN) chưa tận dụng hết lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do.