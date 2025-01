Tạm giữ tài xế xe ôm và nhân viên xe buýt ẩu đả giữa đường, gây ùn tắc

TPO - Cơ quan công an đã tạm giữ tài xế xe ôm công nghệ và nhân viên xe buýt ẩu đả giữa đường gây ùn tắc, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông ở quận 3, TPHCM.

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 (TPHCM) cho biết đã ra quyết định tạm giữ Võ Tấn An (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, nhân viên xe buýt) và Nguyễn Bình Tây (SN 1989, ngụ quận 12, tài xế xe ôm công nghệ) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h50 ngày 7/1, ông Tây điều khiển xe máy chở khách lưu thông ở làn xe 2 bánh trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ quận 3 về quận Bình Thạnh.

Đến giao lộ Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Võ Thị Sáu, quận 3), Tây cho xe chạy chậm lại. Lúc này, ông Phùng Thanh Triều (SN 1971, ngụ quận 5) điều khiển xe buýt lưu thông phía sau bấm còi xin vượt.

Tuy nhiên, Tây không để ý và cho xe dừng lại vì đèn tín hiệu chuyển sang đỏ. Bực tức, An cầm thanh kim loại bước xuống và đánh vào tay phải của ông Tây rồi đi lên xe buýt.

Công an quận 3 cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên đường cần nghiêm chỉnh thực hiện đúng luật và thực hiện ứng xử văn minh, văn hoá trong giao thông để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình, xã hội.

Bị đánh bất ngờ, Tây chạy lại nắm áo ông An kéo xuống để nói chuyện. Thấy vậy, Triều bước xuống xe buýt để giải quyết nhưng đã được người đi đường can ngăn.

Sau đó, ông An rời đi, còn Tây dừng xe máy trước đầu xe buýt không cho phương tiện này di chuyển, đồng thời gọi điện báo Công an phường Võ Thị Sáu đến làm việc. Đến ngày 8/1, ông An đến Công an phường Võ Thị Sáu đầu thú.

Cơ quan công an nhận định, mâu thuẫn xảy ra dù rất nhỏ nhưng các đối tượng liên quan thể hiện tính côn đồ tại nơi công cộng, gây ùn tắc, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông cũng và an ninh trật tự tại địa phương.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 ra quyết định tạm giữ Tây, An về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của ông Triều.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.