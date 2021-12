Tạm giữ nhân viên ngân hàng lái ô tô kéo lê xe máy của công an trên đường

TPO - Lái ô tô gắn biển số giả trong lúc say xỉn, bị Công an kiểm tra, Đinh Đình Dương không chấp hành mà tăng ga, tông, cuốn xe máy của Công an vào gầm rồi kéo lê nhiều km.

Ngày 13/12, Công an huyện Củ Chi, TPHCM đang tạm giữ hình sự Đinh Đình Dương (23 tuổi, quê ở Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu) để điều tra về hành vi 'chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản'. Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 11/12, Dương điều khiển xe ô tô bán tải lưu thông trên Tỉnh lộ 15 hướng về xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Khi đến địa bàn xã An Phú, huyện Củ Chi, TPHCM thì bị lực lượng Công an xã phát tín hiệu, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Người này giảm tốc độ xe nhưng chống đối, không hợp tác. Sau đó, Dương tăng ga tháo chạy, tông, cuốn xe máy công vụ của cán bộ Công an xã An Phú rồi kéo lê hơn 2km, ma sát với mặt đường tóe lửa, hư hỏng nặng trước khi văng khỏi gầm ô tô. Qua truy xét, lực lượng chức năng đã xác định được phương tiện, người điều khiển và mời Dương lên làm việc. Làm việc với Công an, Dương khai nhận đi nhậu về say xỉn nên đã lấy xe của người thân trong gia đình để sử dụng. Thời điểm tông và kéo lê xe máy của công an, chiếc xe dùng biển số giả. Sau khi về nhà thì Dương thay biển số thật vào. Theo lãnh đạo Công an huyện Củ Chi, Dương chưa có giấy phép lái xe ô tô. Vụ việc đang được điều tra.