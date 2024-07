Tai nạn giao thông tăng mạnh, gần 900 người chết từ đầu năm

TPO - Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong tháng 7 tháng năm nay, số vụ tai nạn giao thông ở nước ta tăng mạnh, tăng hơn 1.850 vụ. Tuy số người chết giảm, song số người bị thương tăng tới hơn 2.700 người.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tính từ 15/6 đến ngày 14/7, trên toàn quốc xảy ra 1.889 vụ tai nạn giao thông, làm chết 860 người và làm bị thương 1.424 người. So với tháng cùng kỳ năm ngoái tăng 190 vụ, giảm 82 người chết, song tăng 294 người bị thương.

Tính đến giữa tháng 7, toàn quốc đã xảy ra 14.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.204 người, bị thương 10.976 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông tăng hơn 1.850, giảm hơn 700 người chết, tăng 2.720 người bị thương.

Trong số các vụ tai nạn, đường bộ vẫn chiếm tỷ lệ nhiều nhất với hơn 14.100 vụ, làm chết gần 6.130 người, bị thương gần 11.000 người. So với cùng kỳ năm trước tăng khoảng 1.840 giảm 722 người chết, tăng hơn 2.700 người bị thương. Trong đó, có một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Điển hình, vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xảy ra ngày 11/7 khiến 11 người thương vong xảy. Nguyên nhân xuất phát từ việc các tài xế dừng xe trên cao tốc để tranh luận về vụ va chạm, khiến chiếc ô tô đi phía sau tông vào.

Sau đó ít hôm, vụ tai nạn tại Hoài Đức (Hà Nội) khiến 4 mẹ con trên một xe máy tử vong. Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và thương tâm. Kết quả điều tra cho thấy tài xế gây tai nạn dương tính với ma túy, giấy tờ đăng kiểm xe không rõ thông tin.

Trong khi đó, ngành đường sắt xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông, làm chết 60 người, bị thương 18 người. Đường thuỷ xảy ra 30 vụ, làm chết 17 người, bị thương 5 người. Hàng hải xảy ra 3 vụ, làm chết 1 người, bị thương không.

Với ngành hàng không, trong 7 tháng, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 126 báo cáo an toàn bắt buộc xảy ra 1 sự cố mức B, 1 sự cố mức C và 48 sự cố mức D.

Nguyên nhân sự cố chủ yếu do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay. Ngoài ra, còn có một số sự cố do chim va đập tàu bay, do con người và do tàu bay bay vào khu vực nhiễu động gây ra bởi tàu bay khác...