Tái diễn ‘đinh tặc’ trên quốc lộ 1A, đến hiệp sĩ hút đinh cũng khiếp sợ

TPO - Xe hút đinh đi qua đoạn đường vài trăm mét đã thu về được hàng ký đinh. Các hiệp sĩ hút đinh lắc đầu ngao ngán khi đối tượng chưa bị xử lý nên tình trạng vẫn cứ “kẻ rải, người hốt”.

Những ngày qua, trên quốc lộ 1A, đoạn cầu vượt Linh Xuân, cầu vượt Sóng Thần (TPHCM) giáp ranh tỉnh Bình Dương tái diễn tình trạng "đinh tặc". Tình trạng này đã xuất hiện nhiều nhưng giảm được một thời gian thì nay lại tái diễn.

Trước cảnh tượng đinh đầy đường, người tham gia giao thông đã cùng nhau dừng xe lại để nhặt đinh. Một đoạn đường chỉ vài trăm mét nhưng người dân đã nhặt được đến vài ký đinh.

Các mảnh đinh được rải có hình thoi, sắc nhọn ở hai đầu. Loại đinh này khi lốp xe máy cán trúng sẽ gây thủng lớn, không thể vá, phải thay ruột. Tình trạng đinh rải đầy đường khiến người dân lo sợ tai nạn xảy ra khi xe bị nổ lốp.

Để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông, nhiều hiệp sĩ hút đinh ở Bình Dương đã đưa xe đến rà đinh.

“Xe đi qua vài trăm mét đã hút được nhiều ký đinh, quá khủng khiếp. Đối tượng rải đinh chưa bị xử lý, nên việc hút đinh chỉ xử lý phần ngọn. Người hốt, kẻ rải bao giờ mới hết đinh giữa đường”- anh Phùng Hữu Hiệp, người được biết đến là hiệp sĩ hút đinh tại Bình Dương chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch UBND phường Linh Xuân (TP Thủ Đức) cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm và kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng rải đinh trên quốc lộ 1A.

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) hiện đang phối hợp Công an TP Thủ Đức (TPHCM) tăng cường tuần tra, bố trí lực lượng theo dõi để xử lý “đinh tặc”, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A và các tuyến đường khác.