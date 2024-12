Sống như vợ chồng với bạn gái nhí, sau đó sát hại vì ghen

TPO - Thời điểm Nguyễn Văn Huy và T. yêu nhau rồi về sống chung như vợ chồng, T. mới 15 tuổi. Sau đó, hai người có con chung, nhưng vì ghen tuông, Huy đã sát hại bạn gái.

Ngày 18/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Huy (27 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc) tổng cộng 26 năm tù về tội "Giết người", và “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Ngoài án tù, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 220 triệu đồng. Nạn nhân bị Huy giết là N.T.N.T. (SN 2006).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2022, Huy cùng T. (lúc này T. mới hơn 15 tuổi) bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng. Sau đó, T. có thai, sinh con vào tháng 6/2023.

Do khó khăn kinh tế, thời gian sống chung, Huy và T. thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, rồi T. bỏ ra ngoài ở cùng mẹ ruột trong căn nhà trọ ở xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc.

Tháng 8/2023, Huy vào tài khoản mạng xã hội của T., phát hiện T. nhắn tin tình cảm với người khác, nên Huy tức giận, ghen tuông và nảy sinh ý định giết T.

Huy đi mua dao rồi tới nhà trọ gặp T., khi Huy vào thăm con bị T. mắng chửi và đẩy ra ngoài, Huy cầm dao đâm liên tiếp 6 nhát vào người T.

Nạn nhân kêu cứu nhưng không ai vào được phòng do Huy cài chốt cửa bên trong. Công an xã đến phá cửa vào bắt giữ Huy, T. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.