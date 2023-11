Sốc với số lượng ma túy Yoo Ah In đã tiêm vào người

TPO - Yoo Ah In đã sử dụng tới 9,6 lít propofol và mua trái phép 1.150 viên thuốc ngủ thông qua người khác. Nam diễn viên còn lôi kéo một YouTuber sử dụng ma túy cùng mình, để biến họ thành tòng phạm.

Ngày 2/11, theo The Fact đưa tin nam diễn viên Yoo Ah In bị tố cáo vì sử dụng 7 loại ma túy khác nhau. Ngoài ra, anh còn bị truy tố về tội cố gắng tiêu hủy bằng chứng, vi phạm luật y tế, sử dụng buôn bán và trồng cần sa, vi phạm Đạo luật Bảo hiểm Y tế Quốc gia và vi phạm Đạo luật Đăng ký thường trú. Trong bản cáo trạng mới nhất cho thấy Yoo Ah In đã sử dụng lượng lớn các chất gây nghiện, thuốc ngủ để thỏa mãn cơn nghiện ngập của mình.

Cụ thể, từ tháng 9/2020, nam diễn viên Hellbound sử dụng tới 9,6 lít propofol (loại thuốc kê đơn, cấm sử dụng bừa bãi ở Hàn Quốc vì có khả năng gây nghiện) thông qua 181 đợt điều trị riêng tại 14 bệnh viện khác nhau. Trong đó, Yoo Ah In sử dụng 567 miligam Midazolam, 10,7 miligam Ketamine và 200 miligam Remimazolam.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng bị cáo buộc đã mua trái phép 1.150 viên thuốc ngủ dưới tên người khác thông qua 44 giao dịch riêng.

Không những vậy, Yoo Ah In còn dụ dỗ người khác sử dụng ma túy nhằm biến họ trở thành tòng phạm, không thể tố cáo với cảnh sát hành vi của mình.

Theo The Fact, nam diễn viên đã hút cần sa với hai người quen B và C trong chính nơi ở của nam diễn viên nằm tại Los Angeles, California, Mỹ vào tháng 1. Khi đó, một YouTuber tên A đã tới quay Vlog, Yoo Ah In lo sợ người này sẽ tố giác hành vi phạm pháp của mình nên đã thuyết phục A cùng sử dụng ma túy. Thậm chí, Yoo Ah In còn hướng dẫn A cách hút thuốc đúng cách.

Hồi tháng 2, cảnh sát Seoul đã ra lệnh điều tra Yoo Ah In vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Lúc đầu, Yoo Ah In phủ nhận nhưng sau đó nhanh chóng bị phát hiện dương tính với 7 loại ma túy khác nhau. Channel A đưa tin Yoo Ah In có đến 200 lần sử dụng chất cấm, chi khoảng 500 triệu won (hơn 9 tỷ đồng) trong khoảng hai năm. Phiên toàn xét xử Yoo Ah In sẽ diễn ra vào ngày 14/12.

Trước khi bị bắt, cấm xuất cảnh vì dùng chất cấm, Yoo Ah In (sinh năm 1986) là ngôi sao nổi tiếng ở Hàn Quốc. Anh được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao bởi diễn xuất ấn tượng, từ điện ảnh đến truyền hình.

Một số bộ phim đáng chú ý của Yoo Ah In là Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Tình sử Jang Ok Jung, Veteran, Thanh âm của im lặng, Hellbound... Năm 2015, Yoo Ah In thắng giải Ảnh đế Rồng Xanh với tác phẩm The Throne. Lúc đó anh 29 tuổi và được báo chí gọi là Ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc.