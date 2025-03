Số phận chiếc máy bay chở ban nhạc huyền thoại

TPO - Chiếc Boeing 747-400 từng đồng hành cùng ban nhạc huyền thoại Iron Maiden trong chuyến lưu diễn Book of Souls năm 2016 đang trải qua một hành trình hoàn toàn mới. Không còn lướt trên bầu trời với danh xưng Ed Force One, chiếc máy bay nay bị tháo dỡ và tái chế thành những món đồ sưu tầm độc đáo.

Công ty Aviationtag, Đức (chuyên tái chế máy bay bị loại bỏ) đã tận dụng phần thân của Ed Force One để sản xuất một bộ sưu tập giới hạn các thẻ kim loại, có thể dùng làm móc khóa hoặc vật phẩm sưu tầm.

Trước đây, phần đuôi của chiếc Boeing 747-400 này được trang trí bằng hình ảnh Eddie - linh vật zombie nổi tiếng của Iron Maiden. Nhưng giờ đây, chính chiếc máy bay lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật khác sau khi bị tháo rời từng bộ phận.

Mỗi chiếc thẻ được làm từ lớp vỏ trắng của máy bay, với một số phiên bản đặc biệt có chứa cả lớp sơn xanh từ phần đuôi - nơi từng có đến chín lớp sơn chồng lên nhau.

Theo ông Tobia Richter - Giám đốc Thương mại của Aviationtag, có lớp sơn màu vàng ẩn dưới một số khu vực tạo nên những phiên bản đặc biệt.

Các thẻ có kích thước 35 x 88 mm, được bán với giá 66,66 euro (khoảng gần 2 triệu đồng) trên trang web của Aviationtag. Con số 666 này không ngẫu nhiên mà là một sự tri ân đến ca khúc kinh điển The Number of the Beast của Iron Maiden.

Theo ông Richter, với chiều dài 71m, chiếc Boeing 747-400 này có thể tạo ra khoảng 100.000 thẻ. Tuy nhiên, Aviationtag quyết định giới hạn số lượng để duy trì giá trị sưu tầm.

“Chúng tôi muốn liên tục mang đến cho người hâm mộ và các nhà sưu tầm những mẫu máy bay khác nhau từ nhiều hãng hàng không, thay vì sản xuất hàng loạt từ một chiếc duy nhất,” ông Richter chia sẻ.

Trước khi phục vụ Iron Maiden, chiếc Boeing 747- 400 này từng được Hãng hàng không Air France đưa vào khai thác năm 2003 với số đăng ký F-GITH. Đến năm 2015, nó được chuyển sang Hãng hàng không Air Atlanta Icelandic và mang mã TF-AAK. Chiếc máy bay cũng từng hoạt động cho Hãng hàng không Saudi Arabia Airlines trước khi bị ngừng sử dụng vào năm 2022 và bị tháo dỡ tại sân bay Cotswold, Anh vào năm 2024.

Ông Bruce Dickinson - thủ lĩnh của Iron Maiden, đồng thời là phi công có bằng lái, từng trực tiếp điều khiển Ed Force One - xúc động chia sẻ: "Sẽ không có một chiếc máy bay nào khác thay thế vị trí của Ed Force One. Sức mạnh, tiếng gầm của bốn động cơ, những cú hạ cánh nhẹ như lông hồng và sự thanh lịch trên không của nó đã đưa Boeing 747 vào một đẳng cấp riêng biệt".

Giờ đây, dù không còn bay trên bầu trời, Ed Force One vẫn tiếp tục sống trong lòng người hâm mộ, nhưng dưới một hình thức hoàn toàn mới.

Hồng Nhung