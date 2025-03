Mỹ bất ngờ bị 'đòi' tượng Nữ thần Tự do, chuyện gì vậy?

TPO - Mới đây, chính trị gia Pháp Raphaël Glucksmann đã gây chú ý khi kêu gọi Mỹ trả lại tượng Nữ thần Tự do, sau cáo buộc một số người Mỹ “đã chọn đứng về phía bạo chúa”.

Phát biểu tại một cuộc vận động vào ngày 16/3, ông Glucksmann - thành viên Nghị viện châu Âu đại diện cho đảng cánh tả Place Publique - nhấn mạnh: “Hãy trả lại tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi. Đó là món quà của chúng tôi dành cho các bạn, nhưng có vẻ như các bạn đang khinh thường bà ấy”.

Tượng Nữ thần Tự do là món quà mà Pháp trao tặng Mỹ vào năm 1886 như một biểu tượng của tự do và dân chủ. Bức tượng khắc họa hình ảnh Libertas - nữ thần tự do trong thần thoại La Mã cầm ngọn đuốc trên tay phải và một tấm bảng khắc ngày tuyên ngôn độc lập Mỹ trên tay trái. Dưới chân tượng là những xiềng xích bị phá vỡ, thể hiện sự giải phóng khỏi ách áp bức.

Tuy nhiên, theo ông Glucksmann, những giá trị mà bức tượng đại diện đang bị chính phủ Mỹ hiện tại xem nhẹ. Ông bày tỏ sự lo ngại trước những động thái của Tổng thống Donald Trump, bao gồm nỗ lực đàm phán hòa bình với Nga và những căng thẳng trong quan hệ với Tổng thống Ukraine - ông Zelensky.

Chính trị gia Pháp Glucksmann khẳng định phát ngôn của mình mang tính biểu tượng và nhấn mạnh: “Dĩ nhiên, sẽ không ai đến để đánh cắp tượng Nữ thần Tự do. Bức tượng đó là của các bạn. Nhưng những gì nó thể hiện thì thuộc về tất cả mọi người”.

Trước phát ngôn của ông Glucksmann, Nhà Trắng đã có phản ứng mạnh mẽ. Thư ký báo chí Karoline Leavitt tuyên bố: "Lời khuyên của tôi dành cho chính trị gia Pháp là hãy nhớ rằng nếu không có Mỹ, người Pháp bây giờ có thể đang nói tiếng Đức, vì vậy họ nên rất biết ơn đất nước vĩ đại của chúng tôi".

Đáp trả tuyên bố này, ông Glucksmann khẳng định lòng biết ơn vĩnh cửu đối với những người Mỹ đã chiến đấu chống lại phát xít Đức trong Thế chiến II, song ông nhấn mạnh rằng Mỹ cần tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại các chế độ chuyên chế thay vì ve vãn họ.

Bức tượng do nhà điêu khắc người Pháp Frédéric Auguste Bartholdi thiết kế, với phần khung thép do kỹ sư Gustave Eiffel chế tạo. Năm 1885, bức tượng được tháo rời thành 350 mảnh và vận chuyển đến Mỹ trên tàu Isère của hải quân Pháp.

Tổ chức UNESCO đã công nhận tượng Nữ thần Tự do là di sản thế giới, đồng thời khẳng định đây là tài sản thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ.

Hồng Nhung