Số phận ác nhân khét tiếng vũ trụ siêu anh hùng

TPO - Bom tấn "Kraven - thợ săn thủ lĩnh" tiếp tục là nốt trầm trong Vũ trụ Người Nhện của Sony. Dự án được đầu tư hơn 130 triệu USD nhưng bị chê bai vì kịch bản lỏng lẻo, hành động mờ nhạt và diễn xuất thiếu sức sống của nam chính Aaron Taylor-Johnson.

Kraven - thợ săn thủ lĩnh (Tựa quốc tế: Kraven the Hunter) là phần phim thứ sáu trong Vũ trụ Người Nhện do hãng Sony xây dựng từ năm 2018.

Dự án được đầu tư kinh phí lên đến 130 triệu USD với Aaron Taylor-Johnson đóng chính, cũng sẽ khép lại vũ trụ này sau nhiều phần phim có chất lượng thấp, bị khán giả chê bai.

Giống các tác phẩm trước, Kraven - thợ săn thủ lĩnh cũng bị giới phê bình chê tơi tả ngay khi ra mắt. Phản ứng khán giả cũng không tốt khiến tác phẩm được dự đoán sẽ là một quả “bom xịt” tiếp theo tại phòng vé.

Kịch bản tệ hại

Kraven là nhân vật hư cấu trong truyện tranh Marvel, ra mắt lần đầu năm 1964. Gã được giới thiệu như là thợ săn vĩ đại, có kỹ năng điều tra và chiến đấu đáng kinh ngạc.

Trong nguyên tác, Kraven lại càng trở nên mạnh mẽ nhờ việc chăm chỉ luyện tập và chuyên dùng các loại thuốc thần bí để tăng cường sức mạnh, kéo dài tuổi thọ. Gã chuyên săn Người Nhện để chứng minh bản lĩnh nên được cho là kẻ thù truyền kiếp của người hùng thành phố New York.

Phim kể về Kraven khi vẫn còn giữ tên thật là Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson). Anh vốn là con trai của trùm tội phạm khét tiếng Nikolai Kravinoff (Russell Crowe), có em trai cùng cha khác mẹ Dmitri (Fred Hechinger).

Người Nhện, tất nhiên không xuất hiện trong phim. Trước khi đối diện kẻ thù số một, Kraven phải học cách chiến đấu dưới đế chế của người cha tàn nhẫn, máu lạnh.

Một lần, Dmitri bị gã trùm tội phạm Rhino (Alessandro Nivola) bắt cóc để lên kế hoạch trừ khử Nikolai, đồng thời dụ dỗ Kraven vào hang ổ của mình. Nhưng hóa ra đó chỉ là một phần của cú lừa lớn hơn khiến hai anh em Kraven – Dmitri quay lưng, tìm cách triệt hạ lẫn nhau.

Kịch bản phim khá mỏng. Số phận gã ác nhân mang tính biểu tượng của nhà Marvel được Sony “xào nấu” thành câu chuyện đấu đá của những tay gangster.

Vì thời lượng có giới hạn, diễn biến tâm lý các nhân vật không được khai thác sâu, để lại nhiều thắc mắc chưa thể giải đáp. Câu chuyện của Kraven trở thành bi kịch gia đình nhuốm màu sắc Shakespeare nhưng thiếu độ hấp dẫn, trong khi chuyện tàn sát trong giới giang hồ là rất thường tình, đã được lên phim nhiều lần.

Ngồi ghế đạo diễn là J. C. Chandor - chuyên làm phim chính kịch với những tác phẩm nổi tiếng như Margin Call (2011), All Is Lost (2013). Nhưng anh từng có cú trượt dài khi thử sức với phim hành động kể từ Triple Frontier (2019).

Lần này, J. C. Chandor càng chứng tỏ mình không hợp với thể loại chuyên về đánh đấm, rượt đuổi, cần tiết tấu nhanh.

Các cảnh hành động trong Kraven - thợ săn thủ lĩnh có thời lượng dài nhưng hời hợt, không đặc sắc. Một phần là vì nhân vật chính không có siêu năng lực đặc biệt, ngoại trừ khả năng chiến đấu, nhào lộn theo kiểu điệp viên 007 hay Jason Bourne.

Kịch bản đề cao sức mạnh của Kraven quá mức, vô tình khiến cho phe phản diện trở nên vô dụng, không đáng sợ hay khó lường. Việc nhân vật chính dễ dàng vượt qua các thử thách làm cho câu chuyện trở nên dễ đoán, thiếu yếu tố bất ngờ. Các chiêu thức đánh đấm lặp đi lặp lại dễ tạo cảm giác chán nản.

Dẫu vậy, phim vẫn có nhiều cảnh máu me, bạo lực nên bị dán nhãn T18 (cấm người xem dưới 18 tuổi) khi ra rạp Việt.

Aaron Taylor-Johnson nhạt nhòa

Hóa thân nhân vật chính Kraven, Aaron Taylor-Johnson được nhiều khán giả đặt kỳ vọng. Bởi lẽ, nam diễn viên sinh năm 1990 từng có kinh nghiệm hóa thân hai siêu anh hùng nổi tiếng là Kick-Ass và Quicksilver và đều tạo được thiện cảm tốt.

Đáng tiếc, ngôi sao người Anh xuất hiện khá mờ nhạt với vai phản anh hùng khét tiếng. Anh trung thành với biểu cảm một màu, đôi mắt trống rỗng và gương mặt căng thẳng, chủ yếu để thể hiện sự uất hận của nhân vật.

Dù có ngoại hình sexy và kỹ năng diễn ổn, Aaron Taylor-Johnson chưa thể tỏa sáng dù chiếm phần lớn thời lượng phim. Anh mất điểm với tạo hình đơn điệu, xuất hiện với mái tóc dài và bộ râu xồm xoàm, khiến nhân vật thiếu đi sự sắc sảo và khí chất nổi bật.

Khi ra mắt, Kraven - Thợ săn thủ lĩnh không nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình. Phim bị xếp hạng “Thối” trên Rotten Tomatoes với số điểm 15% từ các chuyên gia. Phần lớn ý kiến đánh giá thấp kịch bản, khâu kỹ xảo, hành động cho đến diễn xuất.

Nhiều tờ như Guardian hay Variety cho rằng Aaron Taylor-Johnson đóng chính nhưng lại gây chán nản. Người cứu phim phải là Russell Crowe hay Alessandro Nivola - trong vai hai gã trùm xã hội đen.

Phản ứng của khán giả cũng không tốt. Có ý kiến cho rằng phim hay hơn Madame Web và Venom: The Last Dance nhưng chất lượng vẫn chỉ ở mức trung bình. Thậm chí, nhiều bình luận cho rằng phim khó thành công ngay cả khi phát hành vào năm 2004.

Nhìn chung, số phận của Kraven - thợ săn thủ lĩnh không khá khẩm hơn các phim khác thuộc Vũ trụ Người Nhện của Sony là bao. Tác phẩm gây thất vọng vì kịch bản yếu, cốt truyện rời rạc và diễn xuất mờ nhạt của nam chính.