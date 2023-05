Sở GD&ĐT Đắk Nông phản hồi liên quan việc giám đốc bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Nông vừa phản hồi báo Tiền Phong cùng một số báo liên quan thông tin phản ánh về các vi phạm của giám đốc sở này.

Cuối tháng 4 vừa qua, báo Tiền Phong nhận được công văn 649/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Đắk Nông phản hồi một số thông tin báo chí phản ánh về các vi phạm của giám đốc sở này.

Trong công văn, Sở GD&ĐT Đắk Nông cho biết, tại một số bài báo phản ánh về các vi phạm trong lĩnh vực mua sắm trang thiết bị trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gần đây có một số nội dung chưa thật sự chính xác, chưa đúng với Kết luận số 19/KL-TTr ngày 31/1/2023 (Kết luận 19) của Thanh tra tỉnh Đắk Nông. Do đó, có thể gây nhiều hiểu lầm, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành giáo dục và Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Toàn.

Sở này có nhắc đến một số cơ quan báo chí có số lượng độc giả đông đảo, trong đó có Tiền Phong, song không chỉ ra cụ thể thông tin nào của báo phản ánh chưa thật sự chính xác, chưa đúng với kết luận thanh tra.

Theo Sở GD&ĐT Đắk Nông, ngày 13/4, sở này ban hành công văn số 600/SGDĐT-VP gửi báo Tiền Phong và các cơ quan báo chí liên quan để đề nghị điều chỉnh các nội dung không đúng với Kết luận 19.

Đồng thời, Sở GD&ĐT Đắk Nông đã chủ động liên hệ, trao đổi với phóng viên các báo và nhận được phản hồi tích cực. Một số nội dung phản ánh trong các bài viết đã được điều chỉnh theo tinh thần của kết luận thanh tra.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT Đắk Nông mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành giáo dục tỉnh này. Và, Công văn 649 được Sở GD&ĐT Đắk Nông ban hành thay thế cho Công văn số 600.

Trước đó, báo Tiền Phong điện tử có bài: “Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Nông” đăng ngày 13/4.

Ngày 14/4, báo Tiền Phong nhận được Công văn số 600 của Sở GD&ĐT Đắk Nông.

Trong công văn, sở này có nêu: “Sở GD&ĐT Đắk Nông chỉ thực hiện một số gói thầu như trong Kết luận 19 của Thanh tra tỉnh và có một số khuyết điểm nêu trên được chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, không có nội dung chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Đắk Nông. Các gói thầu còn lại, được nêu ra trong Kết luận số 19 không thuộc quản lý, chỉ đạo và tổ chức mua sắm của Sở GD&ĐT, mà thuộc quyền quản lý và thực hiện mua sắm của Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố”.

Qua rà soát, báo Tiền Phong đã có văn bản phúc đáp, khẳng định nội dung bài viết “Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Nông” phản ánh đúng theo kết luận số 19 của Thanh tra tỉnh.

Theo đó, bài viết không nêu các gói thầu do Sở GD&ĐT phụ trách bị chuyển sang cơ quan CSĐT (Công an tỉnh), chỉ nêu: “Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông, đơn vị cũng chuyển thông tin sang cơ quan công an tỉnh này để xem xét, xử lý các nội dung có dấu hiệu vi phạm trong đấu thầu mua sắm thiết bị dạy và học tại các trường trên địa bàn tỉnh".

Do đó, Tiền Phong khẳng định kiến nghị phản hồi của ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Nông tại Công văn số 600 không có cơ sở để yêu cầu đính chính.