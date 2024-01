Sinh viên nước ngoài hứng thú với các trò chơi truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam

TPO - Hôm nay, du học sinh nước ngoài đang học tập tại Trường Đại học Hà Nội được thiệu về Tết Việt, xin chữ ông Đồ, tập gói bánh chưng, làm nem rán và tham gia một số trò chơi dân gian như nhảy sạp, đập niêu đất, nặn tò he, bắt vịt,… được thầy cô gửi những lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết kèm những phong bao lì xì đong đầy may mắn và hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Chương trình Tết Việt 2024 được Trường Đại học Hà Nội tổ chức sáng nay với sự tham gia của các du học sinh nước ngoài đang theo học tại trường. TS Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng khoa Việt Nam học, Trường Đại học Hà Nội chia sẻ với các du học sinh rằng Tết là dịp để mỗi gia đình người Việt quây quần bên nhau, cùng vào bếp chuẩn bị bữa cơm Tất niên, thưởng thức những món ngon mang đặc trưng của ngày Tết; là những lời chúc mừng năm mới; là những phút giây đón Giao thừa, cùng nhau đi lễ, đi hội xuân, tham gia những trò chơi dân gian. Tết là dịp để những ai đi xa, trở về với mái ấm trong vòng tay của gia đình. "Hôm nay, ngay tại khuôn viên Trường Đại học Hà Nội, các thày, cô sẽ giới thiệu cho các em về Tết Việt, sẽ cùng các em xin chữ ông Đồ, cùng các em tập gói bánh chưng, làm nem rán và tham gia một số trò chơi dân gian như nhảy sạp, đập niêu đất, nặn tò he, bắt vịt,… những lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết kèm những phong bao lì xì đong đầy may mắn và hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng sẽ được thày, cô gửi đến các em với những tình cảm thân thương nhất", bà Xuân nói. Tuy nhiên, bà cho rằng những du học sinh được trải nghiệm ngày hôm nay tại đây chỉ là những nét vẽ phác thảo về Tết Việt. Còn bức tranh sống động, lung linh rực rỡ sắc màu và đầy đủ nhất về Tết Việt thì đang ở ngoài kia, trên những con đường, những góc phố, những làng quê và chính trái tim của mỗi sinh viên. "Hãy mang những chiếc áo dài rực rỡ, dạo bước du xuân cùng bạn bè và cảm nhận Tết Việt bằng tất cả mọi giác quan qua từng cái nắm tay, từng hơi thở, thanh âm, hương sắc. Hãy mở cửa trái tim và đón nhận, ôm trọn những xúc cảm mà chỉ có ở Tết Việt các em mới có thể trải nghiệm", bà Xuân nhắc nhở. Đồng thời mong rằng những trải nghiệm về phong tục ngày Tết của Việt Nam sẽ trở thành những kỷ niệm không bao giờ quên, du học sinh nước ngoài cảm thấy ấm lòng, hiểu hơn về đất nước, về con người Việt Nam; mong du học sinh hãy gắn kết với nhau hơn và trở thành cầu nối cho những nền văn hoá trên thế giới. Tại đây, TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cũng chia sẻ với du học sinh nước ngoài ý nghĩa quan trọng của Tết Nguyên đán đối với người Việt và gửi lời chúc tới thày, cô, sinh viên nhân dịp này. Nghiêm Huê