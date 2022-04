Sinh viên năm nhất làm dự án bảo vệ cộng đồng LGBT đạt giải nhất “Happy World Invocations”

Cùng với 4 dự án khác, dự án “Công bằng có = 0?” nhằm bảo vệ cộng đồng LGBT, bất bình đẳng giới của các bạn sinh viên năm nhất Trường ĐH Văn Lang đã giành giải nhất cuộc thi “Happy World Invocations”.

Chiều ngày 23/04, Trường ĐH Văn Lang tổ chức lễ tổng kết và trao giải chương trình học tập theo dự án “Happy World Invocations”. Đây là cuộc thi dành cho các bạn sinh viên năm nhất đang theo học môn kỹ năng mềm, vận dụng các kiến thức học được để giải quyết vấn đề của cộng đồng xã hội thông qua các dự án.

Chương trình học tập theo dự án “Happy World Invocations” được khởi động vào tháng 12/2021, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững theo 17 mục tiêu của Liên Hợp Quốc. Vượt qua 650 dự án đến từ 80 đội thi, Ban tổ chức đã chọn ra 20 dự án xuất sắc nhất để vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, 20 dự án được chia làm 5 bảng để tranh tài. Mỗi bảng, ban giám khảo sẽ chọn ra 1 dự án xuất sắc nhất để trao giải nhất cùng với 1 dự án được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Kết quả, 5 giải dự án xuất sắc nhất gồm: Dự án “Công bằng có = 0?”; Dự án “Save our souls”; Dự án “Love to share - Book to share”; Dự án “Podcast - Fanpage Aimée”; Dự án “Spread the love”. Giải dự án được yêu thích nhất được trao cho dự án “Do for women”.