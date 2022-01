Siêu thị kích cầu mua sắm Tết Dương lịch và Nguyên đán 2022

TPO - Nhiều mặt hàng Tết Nhâm Dần 2022 đã có mặt tại siêu thị. Trước áp lực giá hàng hóa tăng cao và xu hướng mua sắm tiết kiệm của người tiêu dùng, các hệ thống siêu thị đều cam kết giữ giá ổn định và tăng khuyến mãi dịp Tết.

Trên kệ của một số hệ thống siêu thị như Co.opmart, Big C, Aeon Mall… tại Hà Nội những ngày này đã có đủ mặt các sản phẩm bánh kẹo, nước giải khát mang bao bì, mẫu mã Tết. Để tăng doanh số, thu hút sự chú ý của khách mua sắm, các hãng cũng tung các dàn nhân viên trẻ đẹp đứng tiếp thị các mặt hàng sẽ phục vụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đại diện Saigon Co.op - đơn vị quản lý và vận hành Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… xác nhận hiện hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op đã bắt đầu khởi động giai đoạn kinh doanh cao điểm Tết.

"Chúng tôi đã thực hiện dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu, với tổng giá trị lên đến gần 6.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước, nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022", vị này cho biết.

Để chuẩn bị tốt nguồn hàng phục vụ Tết, ngay từ giữa năm nay, nhà bán lẻ này đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp chuẩn bị kế hoạch tăng cường lượng hàng thiết yếu lên từ 2-3 lần. Phần lớn ngân sách ưu tiên đầu tư cho trữ lượng các nhóm hàng bình ổn thị trường gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản, còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm khác và các loại đặc sản Tết.

"Chúng tôi cũng tăng cường tần suất kiểm soát chất lượng hàng hóa trong giai đoạn kinh doanh cao điểm này, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm thời vụ Tết", đại diện Saigon Co.op nói.

Với hệ thống điểm bán gồm hàng nghìn siêu thị và cửa hàng trên cả nước, Wincommerce - đơn vị quản lý và vận hành chuỗi WinMart và WinMart+, cũng cho hay đã làm việc với các nhà cung ứng lớn ngay từ thời điểm tháng 9 và tháng 10, chốt sản lượng tất cả mặt hàng chủ lực và tăng 50% sản lượng cho thị trường Tết Nhâm Dần 2022.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, GO!, Big C để chuẩn bị cho sản lượng thịt lợn có thể cung ứng cao hơn 20%, thịt gà cao hơn 25% so với tết 2021. Toàn hệ thống cũng chuẩn bị đủ các loại rau quả tươi sống có thể phục vụ xuyên suốt trong và sau tết.

Bên cạnh việc đảm bảo được nguồn cung ứng, GO!, Big C cũng tự tin cam kết với khách hàng về giá cả sản phẩm gửi đến tay khách hàng trong dịp tết năm nay, bằng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn khác nhau cho hàng mùa vụ và truyền thống ngày tết như: bánh chưng, bánh tét, đồ chua, lạp xưởng, kẹo, … áp dụng cho cả khách mua tại cửa hàng và mua trực tuyến.

Đối với sản phẩm nhập khẩu trực tiếp: Big C, GO! sẽ nhập khẩu 1.500 tấn trái cây, hơn 2.000 tấn thịt lợn, thịt gia cầm, cá hồi đông lạnh, cá nguyên con đông lạnh các loại… để luôn sẵn sàng đầy đủ hàng hóa cung ứng cho dịp Tết 2022.

Đại diện hệ thống siêu thị Big C, GO! cho biết, hệ thống tổ chức chương trình Lễ hội nhập khẩu diễn ra từ 13/01 đến 25/01 với nhiều chương trình khuyến mãi đảm bảo giá tốt nhất – đáp ứng đa dạng nhu cầu dịp Tết 2022 cho mặt hàng nhập khẩu trực tiếp (như Táo Mỹ, Táo Pháp, Táo Ba Lan, Cam Úc, Lê Hàn Quốc, Me Thái Lan, thịt lợn đông lạnh, thịt gà đông lạnh, thịt bò mát, cá hồi đông lạnh, cá đông lạnh...).

Ngoài ra, dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hệ thống GO!, Big C trên toàn quốc mang đến cho Khách hàng hơn 70 loại Giỏ Quà Tết với nhiều loại sản phẩm từ đồ uống, bánh kẹo, trái cây nhập khẩu đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đồ dùng gia đình với giá cả hợp lí.