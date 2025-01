Siêu thị Hà Nội đồng loạt giảm giá hàng Tết

TPO - Khác với như mọi năm, nhiều mặt hàng như bia, rượu, bánh kẹo, mứt Tết... không tăng giá mà ngược lại đồng loạt giảm giá mạnh, lý do là sức mua giảm nên hệ thống các siêu thị giảm giá để kích cầu tiêu dùng.

Thị trường ảm đạm

Theo ghi nhận của PVTiền Phong, tại nhiều hệ thống siêu thị các gian hàng bánh kẹo và quà tặng Tết được trang trí rực rỡ với đa dạng sản phẩm, tuy nhiên lượng khách mua không đông.

Tại một cửa hàng của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nhân viên tư vấn cho biết năm nay một số mặt hàng bánh, mứt, kẹo có giảm giá nhẹ. Tại cửa hàng đang bày bán những gói quà Tết có giá từ 400.000 - 800.000 đồng.

Theo ghi nhận, mặc dù những gói quà Tết có giá rẻ hơn so với nhiều hàng tạp hóa và siêu thị lớn nhưng lượng khách đến cửa hàng này mua sắm khá ảm đạm, khách hàng chủ yếu là người lớn tuổi yêu thích vị mứt Tết truyền thống.

Chủ một đại lý bánh kẹo, bia rượu tại Văn Chương, Hà Nội cho biết đến thời điểm hiện tại lượng hàng mà đại lý chuẩn bị cho dịp Tết bán ra chưa nhiều, sức mua của người dân kém hơn mọi năm.

"Cuộc đua" giảm giá khốc liệt

Để chủ động kích cầu người tiêu dùng về các mặt hàng bánh kẹo và quà tặng Tết, nhiều hệ thống siêu thị chủ động mở rộng gian hàng và đưa thêm nhiều sản phẩm bắt mắt với các ưu đãi hấp dẫn hơn.

Đại diện một hệ thống siêu thị lớn cho biết hầu hết doanh nghiệp bánh kẹo, bia, nước ngọt... chuẩn bị lượng hàng Tết tăng 10-15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, với sức bán chậm trong thời điểm Tết đã gần kề nên nhiều doanh nghiệp chấp nhận giảm lợi nhuận để kích cầu tiêu dùng. Để thúc đẩy sức mua, nhiều nhãn hàng đã phối hợp với nhà bán lẻ giảm giá đến 15-30%. Trong đó, một số thương hiệu lớn ngành bánh kẹo đã gia nhập “cuộc đua” giảm giá.

Tại nhiều siêu thị, một số loại bánh kẹo cao cấp đều đang được giảm giá. Mứt Tết truyền thống như mứt gừng, mứt dừa và mứt sen cũng đang được bán với giá giảm từ 15-30% tùy loại.

Tại hệ thống siêu thị Lotte Mart, các giỏ quà Tết được giảm giá đến 15%, đi kèm ưu đãi đặc biệt cho những đơn hàng lớn. Ngoài ra, nhóm hàng thực phẩm tươi sống như thịt gà, bò, trứng, rau củ và trái cây cũng được giảm giá đến 34%. Đặc biệt, thịt heo đang được bán với giá bình ổn, chỉ từ 90.000 đồng/kg.

Năm nay, giảm giá mạnh nhất là mặt hàng bia Tết. Khảo sát giá tại một số siêu thị cho thấy hầu hết loại bia đều được giảm giá. Nhân viên bán hàng tại một siêu thị ở Hà Nội cho biết bày bán bia Tết cả tháng nay nhưng khách mua số lượng rất ít. Do đó, cứ vài ngày, hệ thống bán lẻ và cả nhãn hàng phải điều chỉnh giảm giá một lần để thu hút khách hàng. Không chỉ vậy, khách mua bia còn được tham gia các chương trình quà tặng, thưởng rượu... do nhãn hàng tổ chức. Một thùng bia bán ra trong dịp cuối tuần này so với giá mấy tuần trước giảm từ 9.000 - 15.000 đồng/thùng.