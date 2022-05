'Siêu thần thú' xuất hiện, cư dân mạng Nhật Bản xôn xao

TPO - Rất nhiều golf thủ đã đổ xô đến chụp ảnh và hi vọng mình sẽ gặp may khi được diện kiến "siêu thần thú".

Vài ngày trước, một vị khách quý đã xuất hiện gần một sân golf ở thành phố Shiojiri, tỉnh Nagano, Nhật Bản, đó là một con linh dương trắng cực hiếm. Sinh vật được xem là "biểu tượng của sự may mắn" xuất hiện thanh tao với vẻ ngoài nổi bật, mơ màng.

Thân hình trắng như tuyết của nó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người sân golf. Rất nhiều golf thủ đã đổ xô đến chụp ảnh và hi vọng mình sẽ gặp may khi được diện kiến "siêu thần thú".

Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Nhật Bản, nhìn từ xa sinh vật trông hơi giống chó sói này thực sự là một loài linh dương cực kỳ quý hiếm. Ngay sau khi thông tin về linh dương trắng được công khai, đã thu hút sự chú ý của dư luận cực lớn.

Đa số mọi người đều cho rằng, hình dáng của con linh dương trắng trông chẳng khác nào siêu thần thú trong truyền thuyết, hệt như tạo hình của nhân vật thần thú trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Công chúa ma thuật". Truyền thuyết dân gian cho rằng, chỉ cần nhìn thấy thần thú, bạn sẽ gặp may mắn.

Yoshio Yamada - Chủ tịch câu lạc bộ golf cho biết, con linh dương trắng này đã từng được bắt gặp khi còn nhỏ. Cách đây hai năm, ông đã có dịp được diện kiến nó tuy nhiên chỉ nghĩ rằng đó là do còn non, sau khi lớn sẽ đổi màu nâu giống như bố mẹ. Không ngờ, con linh dương có màu lông trắng bẩm sinh, đặc biệt nó vẫn may mắn sống sót vì màu lông cực kỳ nổi bật và khác biệt. Vì được coi là "biểu tượng của sự may mắn", những người chơi golf hôm đó đã rất vui mừng khi nhìn thấy nó.

Sau đó, giám đốc Bảo tàng núi Omachi, ông Yuta Kuribayashi cũng đã lên tiếng khi xem được những hình ảnh về linh dương trắng quý hiếm. Ông cho biết, bộ lông trắng của con linh dương bị ảnh hưởng bởi di truyền và các yếu tố khác. Nó rất may mắn vì vẫn được đồng loại chấp nhận, thuận lợi lớn lên. Mọi người khi nhìn thấy linh dương trắng hoặc bất kỳ con linh dương nào khác cũng không nên tới quá gần, bởi linh dương khi tức giận sẽ tấn công.

Chân Diệu