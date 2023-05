Siêu mẫu Anh Thư sụt 4 kg, áp lực khi trở lại giới giải trí

TPO - Siêu mẫu Anh Thư cho biết cô gặp nhiều áp lực khi làm huấn luyện viên trong chương trình người mẫu. Thời điểm quay show được nửa tháng, cô sụt 4 kg và muốn quay lại công việc điêu khắc lông mày thường ngày.

Tại họp báo ngày 28/5, siêu mẫu Anh Thư, Vũ Thu Phương, Minh Triệu và Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện trong vai trò huấn luyện viên. Đây là lần đầu các huấn luyện viên ra mắt truyền thông sau hai năm chương trình phải trì hoãn.

Tại buổi ra mắt, siêu mẫu Anh Thư nói đây là công việc không hề dễ dàng. Sau nhiều năm vắng bóng showbiz, gắn bó với nghề điêu khắc lông mày, diễn viên Những cô gái chân dài nói áp lực khi trở lại với công việc giúp cô nổi tiếng.

"Nhiều lúc tôi thấy vai trò này quá sức với mình. Không chỉ đào tạo catwalk, cách tạo dáng, huấn luyện viên phải đảm nhận nhiều thứ khác. Tôi thấy áp lực lắm nhưng cuối cùng mọi thứ đã xong", Kỳ Duyên nói.

Siêu mẫu Anh Thư cho biết sau nửa tháng ghi hình game show, cô bị sụt 4 kg vì thời gian quay liên tục, ít ngủ và chịu nhiều áp lực. Không ít lần cô muốn bỏ việc quay show, trở lại với công việc điêu khắc chân mày.

Trong buổi giới thiệu, Hoa hậu Kỳ Duyên nói cô và Minh Triệu (ghế huấn luyện viên đôi) không tránh khỏi bất đồng khi quay. Cô cho biết chương trình nhiều lúc ghi hình ba ngày liên tục. Hai huấn luyện viên bất đồng quan điểm và nảy sinh mâu thuẫn.

"Chúng tôi thân nhau, hiểu nhau nhưng khi làm việc ai cũng có cái tôi riêng. Nếu không thống nhất thì dễ dẫn đến tình trạng thất bại", Minh Triệu nói.

Chương trình The Face Vietnam trì hoãn từ năm 2021. Bà Trang Lê - đại diện ban tổ chức - cho biết không ít người gọi chương trình của bà là The Delay. Bà thừa nhận gặp nhiều điều kiện khó khăn sau đại dịch, hiện trở lại với kinh phí đầu tư lớn hơn.

The Face Vietnam hiện đối đầu, liên tục bị so sánh với show khác có mặt Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Hương Giang. Về vấn đề này, bà Trang Lê có phát ngôn gây bàn tán trên mạng xã hội: "Không biết chương trình nào đang diễn ra, nhưng nếu có, ở Việt Nam có hai chương trình không đối thủ là The Face Vietnam và Vietnam's Next Top Model".