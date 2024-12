Showbiz 2/12: Quyền Linh nói về việc con gái lái ôtô đi học

TPO - MC Quyền Linh lên tiếng khi video con gái Lọ Lem lái xế hộp tiền tỷ đi học gây bàn tán trên mạng xã hội.

Ngày 2/12, MC Quyền Linh tham dự sự kiện và có chia sẻ liên quan việc con gái Lọ Lem lái xe sang đi học. Theo Quyền Linh, chiếc xe thuộc sở hữu của bà xã Dạ Thảo, không phải xe riêng của cô bé.

Nam MC cho biết Lọ Lem học lý thuyết từ năm 17 tuổi và lấy bằng lái ôtô năm 18 tuổi. Hiện, cô bé có nhu cầu nên sử dụng xe của mẹ, vừa đi học vừa hỗ trợ đưa đón em gái Hạt Dẻ.

Quyền Linh nhấn mạnh Lọ Lem chưa biết thế nào là xe sang, đồng thời khẳng định để con tự lập. Nếu con muốn tự sở hữu chiếc xe riêng thì đó phải là tiền do con tự làm ra và tiết kiệm.

Trước đó, Lọ Lem gây bàn tán khi đăng video lái xe Audi đến trường. Nhiều ý kiến trái chiều về việc Quyền Linh xây dựng hình ảnh giản dị như đeo dép tổ ong, chuyên dẫn chương trình từ thiện trong khi con gái thể hiện sự hào nhoáng.

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, con gái đầu của nghệ sĩ Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Cô đang học ngành Cử nhân Kinh doanh tại Đại học RMIT.

Quyền Linh chia sẻ anh tôn trọng mọi quyết định của con, để con tự lựa chọn ngành nghề yêu thích. Trước mắt, nam nghệ sĩ mong muốn Lọ Lem chú tâm vào việc học thay vì hoạt động showbiz.

Thảo Trang nhập viện khi ghi hình Chị đẹp

Thảo Trang chia sẻ về sự cố sức khỏe khiến cô nhập viện trong quá trình ghi hình Chị đẹp đạp gió.

Thảo Trang cho biết cô bị đau túi mật do áp lực và căng thẳng do tập luyện chuẩn bị quay hình Công diễn 2.

“Ê-kíp ai cũng xanh mặt đi ra đi vào hỏi thăm vì lần đầu thấy tôi nằm ngoan một chỗ. Mọi người bảo tôi không cần thực hiện các động tác mạo hiểm, đồng đội là Tuimi - Ngọc Phước sẵn sàng hỗ trợ để tôi nhập viện trước, quay hình sau nhưng tôi thấy mình vẫn có thể tiếp tục. Tôi cũng muốn được nhìn thấy thành quả luyện tập của mình thành hình, thành dạng. Tất nhiên sau tiết mục, tôi vào thẳng bệnh viện cấp cứu”, Thảo Trang nhớ lại.

Nữ ca sĩ cho biết sức khỏe hiện tại đã ổn định. Cô cũng điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt cho khoa học, tránh tình trạng như trên.

Thảo Trang sinh năm 1987, được biết qua các ca khúc như Bay lên nhé, Breathe Again, Feel The Life, Năm cánh hoa, This Love, Come And Get It... Năm 2022, cô tham gia chương trình The Masked Singer Vietnam với mascot Kỳ đà hoa.

Chồng hoa hậu Khánh Vân cảnh báo giả mạo

Trước thềm đám cưới, nhiếp ảnh gia Long Nguyễn - chồng Hoa hậu Khánh Vân - lên tiếng về tình trạng bị giả mạo trên mạng xã hội. Anh cảnh báo để khán giả cảnh giác vì đã có nạn nhân bị vô hiệu hóa tài khoản.

"Có người tạo Facebook giả lấy hình tôi và tên Facebook Nguyễn Long (của tôi không dấu). Mọi người cẩn thận kẻo bị hack. Đã có người mất Facebook vì tài khoản giả mạo này”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long chia sẻ.

Trước đó, Khánh Vân đăng đàn cầu cứu về sự cố mất quyền sở hữu một video trước đám cưới. Theo Khánh Vân, cô bị một bên thứ ba sao chép và đăng ký bản quyền video. Sau đó, các đối tượng này báo cáo ngược khiến Khánh Vân mất hoàn toàn quyền kiểm soát video của mình trên mạng xã hội.

“Tình trạng này tôi bị nhiều lần. Video của tôi bị các bên khác lấy rồi sau đó đánh ngược lại bản quyền. Những video khác tôi không lên tiếng nhưng đây là clip Save The Date kỷ niệm của tôi. Tôi quá buồn. Việc chia sẻ clip của mọi người, tôi biết ơn nhưng lấy clip của tôi rồi đăng ký là chủ sở hữu và báo cáo tôi vi phạm bản quyền, tôi cảm thấy hụt hẫng. Có cách nào để giải quyết vấn đề này không, cả nhà giúp tôi với”, Khánh Vân chia sẻ.

Đám cưới Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia tổ chức vào ngày 12/12 tại TPHCM. Hiện tại, cặp đôi đã gửi thiệp mời tới một số bạn bè, đồng nghiệp.

Ghi chú trên thiệp cưới, Khánh Vân yêu cầu khách mời mặc trang phục màu đen, không đưa theo trẻ em.