Thu Minh thắng diva Thanh Lam

TPO - Sau nhiều lần đưa ra lời thách đấu với Thanh Lam, Thu Minh cũng nhận được kết quả sít sao trong gala chung kết "Bài hát của chúng ta".

Dàn anh trai lại chiếm sóng

Sân khấu gala Bài hát của chúng ta (Our song Việt Nam) nóng hơn khi có sự xuất hiện của dàn khách mời là những nghệ sĩ bước ra từ Anh trai say hi. Hieuthuhai, Song Luân, Jsol, Dương Domic trình diễn ca khúc Sao hạng A và có màn giao lưu, nhảy đối kháng ngẫu hững cùng thế hệ tiền bối (OG) là Thanh Lam, Thu Minh, Ngọc Anh, Lương Bích Hữu.

Thu Minh có lời nhắn nhủ tới Hieuthuhai “Vẫn còn 1 cái demo nhé”, giọng ca Không thể say đáp lại “Em chờ chị mà”.

Nhiều tập trong chương trình, nhà sản xuất tận dụng cơn sốt, đưa các Anh trai lên sân khấu biểu diễn hoặc có mặt ở khán đài các show trong hệ sinh thái. Hùng Huỳnh, Đức Phúc từng có sân khấu kết hợp hay Eric, Ryder đến cổ vũ đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà khuấy động sân khấu bằng màn trình diễn Cây đèn thần. Diva Thanh Lam chia sẻ: “Chị rất mê sắc đẹp của Hà, bài hát này cùng chất giọng sexy, trầm khàn, nhảy đẹp. Hà là hình tượng đẹp của người nghệ sĩ”.

Thu Minh cũng dành nhiều lời khen cho đàn em: “Đẹp quá, rất ngưỡng mộ em về vấn đề lý trí và kỷ luật, ba đứa mình không bằng cô ấy đâu". Trong khi đó, Ngọc Anh gọi Hà Hồ là hình tượng cho những người phụ nữ cảm thấy phải vượt qua chính mình, trong đó có cô.

Kết quả chung cuộc

Bên cạnh giải thưởng cao nhất cho cặp quán quân, Bài hát của chúng ta có những giải phụ tôn vinh những cống hiến của dàn nghệ sĩ.

Theo đó, giải thưởng OG Ấn Tượng thuộc về diva Thanh Lam với sự thay đổi, không ngại làm mới bản thân, thử sức ở nhiều hình tượng, dòng nhạc qua mỗi sân khấu.

Giải thưởng Gen Z Đột Phá thuộc về OgeNus bởi anh có thể hát, rap, nhảy và sản xuất.

Giải thưởng Bài hát được yêu thích nhất thuộc về ca khúc Bật tình yêu lên với sự thể hiện của Quang Linh và Phạm Anh Duy.

Giải thưởng Tiết mục trình diễn ấn tượng nhất thuộc về sân khấu Lời tỏ tình dễ thương 1&2 của bộ tứ: Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng, LyLy, Lâm Bảo Ngọc. Và giải thưởng Màn kết hợp ấn tượng được trao cho Đại minh tinh với sự thể hiện của Ngọc Anh và Hoàng Hải.

Trong suốt hành trình, Thanh Lam nói cô có thêm động lực khi nhận được những lời thách đấu từ Thu Minh và trải qua những tạo hình khác nhau. Những màn tung hứng qua lại giữa Thu Minh và Thanh Lam luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Đến giây phút công bố, cả hai vẫn thoải mái tương tác. Thu Minh nói: “Thật ra cũng không mong tới giây phút này, tại vì bữa giờ chị em mình vui quá”. Thanh Lam dí dỏm tiếp lời “Tự dưng có quán quân, chị em mình lại tự dưng ghét nhau”.

Số phiếu bầu được MC Trấn Thành công bố có sự chênh lệch sít sao giữa ba cặp. Số phiếu bầu cao nhất cách vị trí thứ 2 là 7 phiếu, trong khi vị trí thứ 2 và thứ 3 cũng chỉ chênh lệch nhau 4 phiếu. Cặp quán quân của mùa đầu tiên Our song Việt Nam với số điểm 479/500 gọi tên Thu Minh và Vũ Thảo My.

Chia sẻ về hành trình, Vũ Thảo My cho biết cô gặp không ít khó khăn nhưng chương trình đã đem đến cơ hội tuyệt vời để nữ ca sĩ học hỏi, kết nối với tất cả mọi người.

Thu Minh gửi lời cảm ơn đến chương trình và khẳng định: “Tất cả chúng ta đều là người chiến thắng, các anh chị em đều rất tài năng và điều đó đã được chứng nhận bằng sự yêu thương của quý khán giả suốt thời gian qua”.