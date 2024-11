Jung Woo Sung cúi đầu xin lỗi

Tại lễ trao giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 45 được tổ chức tại Hội trường KBS ở Yeouido, Yeongdeungpo-gu, Seoul tối 29/11, nam diễn viên Jung Woo Sung không đi thảm đỏ mà xuất hiện trên sân khấu với tư cách người trao giải.

Sau khi giới thiệu, tài tử nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ đồng nghiệp và đề cập đến ồn ào đời tư.

"Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả khán giả đã theo dõi 12.12: The Day. Tôi hy vọng vấn đề cá nhân của tôi sẽ không để lại vết nhơ với đội ngũ sản xuất. Tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi vì đã gây lo lắng và thất vọng cho khán giả đã yêu thương tôi. Tôi chấp nhận mọi lời khiển trách. Với tư cách là một người cha, tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm đối với con trai tôi” - Jung Woo Sung nói.

Khi clip được đăng tải trên diễn đàn cư dân mạng Hàn Quốc, các ngôi sao trong khán phòng hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội vì thể hiện sự ủng hộ dành cho Jung Woo Sung.

Hôm 24/11, Jung Woo Sung tạo chủ đề nóng khi thừa nhận có con trai với người mẫu Moon Gabi. Dispatch trích dẫn từ TenAsia khẳng định rằng Moon Gabi muốn kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình nhưng Jung Woo Sung phản đối mạnh mẽ, thay vào đó anh chỉ muốn chỉ làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng con trai.

Từ đây, nhiều ồn ào tình ái của Jung Woo Sung bị đem ra bàn tán. TenAsia đưa tin tài tử đã có bạn gái lâu năm, người này không hề biết về mối tình của anh và Moon Gabi. Ngoài ra, có nhiều thông tin tài tử có "tình một đêm" với người phụ nữ không rõ danh tính sinh năm 1998 và nhiều thông tin bất lợi khác, gây ảnh hưởng đến hình ảnh "quý ông độc thân" Jung Woo Sung bấy lâu gây dựng.

Jung Woo Sung được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng không đạt giải.

“Mỹ nhân Rồng Xanh” Kim Hye Soo không còn đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình, năm nay Lee Je Hoon và Han Ji Min thế chỗ đàn chị. Nam diễn viên Lee Je Hoon chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi được làm MC của Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh". Han Ji-min cũng bày tỏ cảm xúc: "Tôi cảm thấy phấn khích và choáng ngợp".

Ảnh đế Rồng Xanh 2024 thuộc về Hwang Jung Min. Đây là lần thứ ba anh thắng giải thưởng danh giá này và nằm trong top diễn viên sở hữu nhiều giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Rồng Xanh.

12.12: The Day do Hwang Jung Min đóng chính thành công vang dội tại thị trường nội địa với 3,2 triệu vé bán ra sau 10 ngày đầu công chiếu, giúp phim có doanh thu thuộc hàng "khủng" nhất điện ảnh Hàn 2023.

Trong khi đó, Ảnh hậu gọi tên Kim Go Eun phim Exhuma: Quật mộ trùng ma. Tác phẩm có Kim Go Eun đóng chính đạt doanh thu toàn cầu 81,4 triệu USD, riêng thị trường Hàn Quốc hơn 50 triệu USD. Tác phẩm còn giúp điện ảnh xứ kim chi thu hút hơn 8,2 triệu lượt khán giả trong tháng 3/2024.

Nam diễn viên mới xuất sắc: No Sang Hyun phim Love in the Big City

Nữ diễn viên mới xuất sắc: Park Ju Hyun phim Drive

Đạo diễn mới xuất sắc: Cho Hyun Cheol phim You and Me

Phim được yêu thích nhất: 12.12: The Day

Giải thưởng phim ngắn Cheongjeongwon: Song Ji Seo phim Yurim

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jung Hae In phim I, the Executioner

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Sang Hee phim My Name Is Loh Kiwan

Ngôi sao nổi tiếng: Koo Kyo Hwan, Jung Hae In, Lim Ji Yeon và Thang Duy

Đạo diễn xuất sắc nhất: Jang Jae Hyun phim Exhuma

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Hwang Jung Min phim 12.12: The Day

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Kim Go Eun phim Exhuma

Phim hay nhất: 12.12: The Day