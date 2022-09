Showbiz 17/9: Mạnh Quỳnh dự giỗ đầu Phi Nhung

TPO - Hình ảnh Mạnh Quỳnh đứng bên tượng sáp của Phi Nhung trong lễ giỗ đầu của ca sĩ khiến nhiều người xúc động.

Mạnh Quỳnh dự giỗ đầu Phi Nhung

Danh ca Mạnh Quỳnh cùng các đàn em: Trường Giang, Tố My,... và hàng trăm khán giả xúc động khi dự lễ tưởng nhớ Phi Nhung. Lễ cầu nguyện, tưởng nhớ Phi Nhung diễn ra trong 2 ngày 16-17/9 tại chùa Pháp Lạc, Bình Phước. Đây cũng là nơi cố ca sĩ và các nhà hảo tâm quyên góp, xây dựng để nuôi dạy các trẻ mồ côi do các ni cô chăm sóc nhiều năm qua. Mạnh Quỳnh vừa trở về nước để dự giỗ đầu của người bạn, người tri kỷ mình yêu quý. Mạnh Quỳnh hát ca khúc "Dứt tình" do chính anh sáng tác gửi tặng khán giả. Sau dự lễ, anh ra sân bay về lại Mỹ trong đêm. (Theo Vietnamnet)

Ca sĩ Tuấn Hưng làm Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ

Cùng với nhạc sĩ An Hiếu, ca sĩ Tuấn Hưng vừa nhận chức danh Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội khoá II, nhiệm kỳ 2019-2024. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Tiến - Phó bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội - cho biết đã tiếp xúc nhiều với ca sĩ Tuấn Hưng. Ông nhận xét Tuấn Hưng là người nhiệt tình, hăng hái và dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội. (XEM CHI TIẾT)

Hoa hậu Mai Phương bán vương miện 3 tỷ đồng

Tối 16/9, sự kiện đấu giá từ thiện diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương và nhiều Hoa hậu, Á hậu khác. Trước khi diễn ra buổi đấu giá chiếc vương miện, Mai Phương bật khóc chia sẻ: "Đây là món quà đặc biệt của mình trên hành trình Miss World Vietnam. Mai Phương xin bán đấu giá chiếc vương miện. Tôi tin khi chúng ta trao đi tấm lòng, chúng ta nhận lại những điều đẹp đẽ". Giá khởi điểm được đưa ra cho chiếc vương miện này là 1,5 tỷ đồng. Sau đó, các mạnh thường quân đã lần lượt trả giá lên đến con số 2,8 tỷ đồng. Sau đó, Bà Phạm Kim Dung - Trưởng ban tổ chức Miss World Vietnam thông báo đấu giá hộ một người bạn giấu tên với giá 3 tỷ đồng và cho biết: "Bạn ấy muốn mọi người có mặt ở đây nhường cho bạn với giá 3 tỷ đồng". (XEM CHI TIẾT)

'Họa bì 2022' bị chỉ trích vì nhiều cảnh nóng

Sina đưa tin nhà sản xuất iQiYi công bố dự án điện ảnh Tân họa bì phát hành trực tuyến vào ngày 21/9. Phim do Trương Mông, Vạn Tư Duy, Lý Gia Minh đóng chính. Khi trailer Tân họa bì ra mắt, đa số ý kiến cho rằng đây là một phiên bản rẻ tiền, câu khách bằng những cảnh nóng thừa thãi, phần kỹ xảo thô thiếu chỉn chu. Trong trailer, không chỉ có cảnh nóng của Trương Mông và hai tài tử, còn có cảnh nữ diễn viên lộ vòng ba. Ngoại hình và diễn xuất của dàn diễn viên đều không được đánh giá cao. (XEM CHI TIẾT)

Angelababy bị chỉ trích vì nghiện thuốc lá

HK01 đưa tin mạng xã hội Weibo đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Angelababy (Dương Dĩnh) hút thuốc lá trong buổi tụ tập bạn bè. Trong video, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh mặc trang phục thoải mái, ngồi khoanh chân lên ghế vừa hút thuốc lá vừa lắng nghe bạn nói chuyện trong phòng kín. Đoạn video nhanh chóng lọt top tìm kiếm nhiều nhất và trở thành chủ đề bàn luận “hot” trên mạng xã hội Trung Quốc. (XEM CHI TIẾT)

Tom Cruise đóng cảnh nhào lộn giữa không trung

Hôm 14/9, Tom Cruise quay cảnh mới cho phần mới nhất của “bom tấn” hành động Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) trên phim trường ở Lake District (Anh). Nổi tiếng với việc tự mình thực hiện những cảnh hành động nguy hiểm, tài tử sinh năm 1962 tiếp tục thách thức giới hạn của chính mình với màn nhảy dù từ trực thăng. Dù đã bước sang tuổi 60, siêu sao Hollywood khẳng định không có ý định nhờ cậy đến diễn viên đóng thế trong những cảnh hành động mạo hiểm. (XEM CHI TIẾT)

Phạm Băng Băng bước sang tuổi 41

Ngày 16/9, trang 163 đưa tin Phạm Băng Băng tổ chức các bữa tiệc ở Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc) để kỷ niệm tuổi mới cùng bạn bè, gia đình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh mới với dòng tâm sự: "Lại một năm nữa trôi qua, người nhà của tôi, bạn bè, tri kỷ, còn có các bạn - những người yêu tôi! Cô đơn không phải vĩnh viên, ở bên nhau mới là vĩnh viễn! Yêu các bạn!". (XEM CHI TIẾT)