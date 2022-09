Showbiz 16/9: Triệu tập vợ chồng nghệ sĩ trong vụ lừa đảo 1.600 tỷ đồng

TPO - DJ Man Pattanaphon và vợ - ca sĩ Baitoey Suteewan - bị cơ quan điều tra Thái Lan triệu tập vì liên quan đến đường dây lừa đảo tài chính gây chấn động giới showbiz.

Triệu tập cặp vợ chồng nghệ sĩ trong vụ lừa đảo 1.600 tỷ đồng

Ngày 16/9, vợ chồng DJ Man Pattanaphon và ca sĩ Baitoey Suteewan thừa nhận các cáo buộc gồm gian lận, vay tiền và vi phạm Luật tội phạm máy tính khi gặp điều tra viên của Cục Điều tra Đặc biệt (Thái Lan). Hai người tạm thời không được rời khỏi Thái Lan.

Tháng 8, vợ chồng DJ Man Pattanaphon và Baitoey Suteewan bị triệu tập nhưng phủ nhận có liên quan, khẳng định bản thân chỉ là nạn nhân. Dính líu đến sự việc ồn ào, hai vợ chồng nghệ sĩ Thái Lan bị hủy nhiều hợp đồng biểu diễn. Vụ lừa đảo tài chính Forex-3D hiện gây xôn xao tại Thái Lan. Minh tinh Pinky Savika cùng mẹ và anh trai được xem là nhân vật chủ chốt trong vụ lừa đảo đã bị bắt vào cuối tháng 8 và không được tại ngoại. Ngoài Pinky Savika, hai diễn viên Thunsiwat Chantanukul và Kasem Kolpraneet bị bắt cùng thời điểm, cũng không được tại ngoại. 19 người có liên quan đã bị tạm giam. (Theo Vietnamnet)

Phương Nga và Bình An đăng ký kết hôn

Ngày 16/9, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đồng loạt chia sẻ hình ảnh đi đăng ký kết hôn. Bình An cười tươi rạng rỡ, kèm dòng trạng thái: “Được lên phường”. Á hậu Phương Nga chia sẻ: “Bị lên phường”. Chia sẻ thêm với Tiền Phong, Á hậu Phương Nga cho biết cô cảm thấy bình thường khi đi đăng ký kết hôn nhưng khi đặt bút ký xong lại có chút băn khoăn… Lý do là thấy chú rể quá vui nên cứ nghĩ mình bị “lừa”. (XEM CHI TIẾT)

Phương Uyên cưới ca sĩ Thanh Hà

Hôn lễ của Thanh Hà, Phương Uyên được tổ chức ngày 15/9 tại Mỹ trong sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Trao đổi với PV Tiền Phong, quản lý của ca sĩ Thanh Hà xác nhận thông tin nữ ca sĩ và nhạc sĩ Phương Uyên đã tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, người này cho biết hiện anh chưa có nhiều thông tin liên quan đến buổi lễ. (XEM CHI TIẾT)

Phạm Băng Băng lên sách giáo khoa

HK01 đưa tin ngày 16/9, khán giả vừa phát hiện mỹ nhân Võ Mỵ Nương truyền kỳ xuất hiện trong sách giáo khoa tiếng Anh của Tây Ban Nha. Vốn là gương mặt quyền lực hàng đầu showbiz Hoa ngữ, Phạm Băng Băng bị giới chức Trung Quốc liệt vào danh sách “nghệ sĩ tồi” do scandal trốn thuế vào năm 2018. Tuy nhiên, đối với người nước ngoài, Phạm Băng Băng vẫn là diễn viên Trung Quốc tiêu biểu nhất. (XEM CHI TIẾT)

Nữ diễn viên thừa kế tài sản hàng tỷ USD

Ngoài đam mê diễn xuất, Danielle Lauder sở hữu khối tài sản khổng lồ trị giá hàng tỷ USD từ việc là cháu gái của nhà sáng lập một trong những hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới.

Theo Macro Trends, Estée Lauder là một trong những đế chế sắc đẹp lớn nhất thế giới, trị giá gần 90 tỷ USD. Đây là công ty mỹ phẩm nổi tiếng bậc nhất, được thành lập vào năm 1946 bởi Estée Lauder và chồng bà tại New York.

Theo thông tin trên trang web chính thức, Lauder ban đầu phát triển thương hiệu thông qua các cửa hàng sang trọng nhưng sau đó, hãng này đưa ra quyết định kinh doanh thông minh hơn bằng cách mua lại các thương hiệu mới để thu hút các phân khúc khách hàng khác nhau. Ngày nay, Estée Lauder đã đầu tư vào Bobbi Brown, Jo Malone, Tom Ford Beauty, Clinique. (XEM CHI TIẾT)

Bạn gái cũ của Elon Musk bị thẩm vấn

Tình cũ của tỷ phú Elon Musk, nữ ca sĩ Grimes, tiết lộ bị thẩm vấn trong nhiều giờ vì bị buộc tội oan ném tuyết vào xe của Nữ hoàng Elizabeth II. Trong bài đăng trên Twitter hôm 14/6, Grimes kể: “Có lần xe của Nữ hoàng đi ngang qua trường trung học của tôi vào một ngày tuyết rơi. Cả ngày đó, các giáo viên nghiêm cấm chúng tôi chơi trò ném bóng tuyết. Khi xe bà ấy đi qua, không khí hoàn toàn im lặng. Tất cả giáo viên đều cảnh giác cao độ. Ngay khi đoàn xe gần đi qua, một quả cầu tuyết bay ra từ đám đông và trúng xe của bà ấy”. (XEM CHI TIẾT)

Thêm ảnh hẹn hò của hai ngôi sao hot nhất Hàn Quốc

Hai ngôi sao thần tượng nổi tiếng nhất Hàn Quốc vướng tin hẹn hò khi bị tung ảnh riêng tư. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn im lặng không phản hồi. Ngày 16/9, Gurumi Haribo, người phát tán ảnh của V (BTS) và Jennie (BlackPink) tiếp tục tung thêm ảnh hẹn hò của hai nghệ sĩ thần tượng nổi tiếng. Trước đó, Gurumi Haribo thông báo: "Tôi sẽ sớm cập nhật. Không có gì khác ngoài sự thật". (XEM CHI TIẾT)