Showbiz 1/11: Jennie (BlackPink) bị lên án

TPO - Jennie bị nhiều cư dân mạng công kích sau khi chia sẻ bài hát của Tyler, the Creator. Họ lên án cô ủng hộ nam rapper vướng cáo buộc coi thường phụ nữ.

Ngày 31/10, Jennie tiết lộ trên Instagram Story đang nghe nhạc của rapper/nhà sản xuất âm nhạc Mỹ Tyler, the Creator, kèm theo chú thích: “Tình yêu thuần khiết cho điều này”.

Bài đăng sau đó trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng chỉ trích người đẹp BlackPink vì ủng hộ nam nghệ sĩ tai tiếng. Họ đưa ra bằng chứng Tyler, the Creator từng có nhiều phát ngôn xúc phạm, quấy rối tình dục phái nữ, bao gồm cả những ngôi sao hàng đầu như Selena Gomez và Victoria Justice...

Cư dân mạng bình luận: “Ôi Jennie, tôi tưởng cô là con gái? Cô sáng tác bài hát trao quyền cho phụ nữ nhưng lại nghe nhạc của một kẻ xấu xa. Quá kinh tởm. Cô có thể làm tốt hơn thế mà”, “Cô ta luôn ủng hộ hoặc kết bạn với những gã như vậy. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu người hâm mộ cô ta tin rằng họ có quyền phán xét người khác khi cô ta cũng đáng ngờ như nhóm bạn bệnh hoạn, cô ta thực sự không đáng được coi trọng với tư cách một phụ nữ”, “Jennie nên nhận thức rõ ràng hơn về những gì cô ta chia sẻ. Việc ủng hộ âm nhạc của một người có tiền sử coi thường phụ nữ giống cái tát vào mặt những phụ nữ phải đối mặt với sự thiếu tôn trọng đó”...

Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ bênh vực thần tượng. Họ chỉ ra hai bài hát mà Jennie nghe nằm trong album phát hành toàn thế giới, được hàng triệu người thưởng thức. Theo fan, Jennie chỉ đang thưởng thức âm nhạc và không biết gì về cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ.

Một số khán giả cho biết họ không hề biết về những bình luận khiếm nhã của Tyler, the Creator cho đến khi cư dân mạng lên án Jennie.

Hiện tại, Tyler, The Creator có hơn 40 triệu lượt nghe hàng tháng trên Spotify.

Jennifer Lopez ủng hộ bà Harris

Ngày 31/10, Jennifer Lopez tham dự cuộc mít tinh của bà Kamala Harris ở Las Vegas. Tại sự kiện, nữ ca sĩ sinh năm 1969 chỉ trích ông Donald Trump sau bài phát biểu bị cho là xúc phạm người Mỹ - Latin của diễn viên hài Tony Hinchcliffe tại cuộc vận động tranh cử của tỷ phú Mỹ ở New York vào ngày 27/10.

“Ông ta liên tục tìm cách chia rẽ chúng ta. Tại Madison Square Garden, ông ta nhắc nhở chúng ta về con người thật của anh ta và anh ta thực sự cảm thấy thế nào. Không chỉ người Puerto Rico bị xúc phạm vào ngày hôm đó, mà là tất cả người Latin ở đất nước này”, Jennifer nói.

Ngôi sao Atlas cũng ủng hộ trao quyền cho phụ nữ: “Tôi tin vào sức mạnh của phụ nữ. Tôi tin rằng phụ nữ có sức mạnh tạo nên sự khác biệt trong cuộc bầu cử này. Tôi tin vào sức mạnh của người Latin. Tôi tin vào sức mạnh của cộng đồng chúng ta. Tôi tin vào sức mạnh của tất cả lá phiếu”.

Phát ngôn mỉa mai người Latin không phải người Mỹ chính gốc và gọi Puerto Rico là “đảo rác” của Tony Hinchcliffe được xem là động lực khiến Jennifer Lopez công khai ủng hộ bà Harris.

Cô cùng các nghệ sĩ khác có gốc gác Puerto Rico là Ricky Martin Bad Bunny và Ricky Martin đã đăng lại video do chiến dịch tranh cử của bà Harris chia sẻ vào ngày 27/10, trong đó chỉ trích ông Trump không quan tâm đến những người dân đang sinh sống tại vùng quốc hải thuộc chủ quyền Mỹ.

Trước đó, giọng ca On The Floor được biết đến là ngôi sao tích cực kêu gọi mọi người tham gia bầu cử. Cô đảm nhận vai trò đồng chủ tịch When We All Vote - sáng kiến phi đảng phái với sứ mệnh thay đổi văn hóa bỏ phiếu và tăng cường sự tham gia vào mọi cuộc bầu cử.

“Phiếu bầu của bạn là tiếng nói và sức mạnh của bạn. Tiếng nói của chúng ta sẽ to hơn khi cùng nhau lên tiếng”, Jennifer nói trong video đăng ngày 10/10 của When We All Vote.

Động thái lạ của Hoài Lâm trên mạng xã hội

Ngày 1/11, Hoài Lâm gây chú ý với dòng trạng thái mới trên trang cá nhân: “Điều đáng quý nhất ở thế gian này là tình yêu chân thành. Một anh chạy grab nếu nhận ra tôi, tôi sẽ nói 'xin chào'. Ngoài đời, tôi không biết ai sẽ nhận ra mình nên cứ sống thoải mái. Tôi chẳng cần ngại hay e dè với bất kỳ ai. Ai cũng khác nhau nên đừng phán xét”.

Hoài Lâm không nêu rõ bối cảnh cho phát ngôn trên. Nhưng theo nhiều ý kiến, nam ca sĩ có thể đang đáp trả cộng đồng mạng sau khi những hình ảnh về anh bị lan truyền trên mạng xã hội.

Một ngày trước đó, một số tài khoản chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh Hoài Lâm đứng chống tay trên đường lớn. Anh ăn mặc xuề xòa, gương mặt lộ vẻ căng thẳng và miệng liên tục lẩm nhẩm gì đó. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho diện mạo bảnh bao, sáng láng năm nào của giọng ca sinh năm 1995.

Năm 2020, Hoài Lâm chọn về Vĩnh Long ở ẩn sau khi chia tay Bảo Ngọc. Thời điểm đó, quản lý của Hoài Lâm cho biết ca sĩ về quê chữa bệnh.

Năm 2023, con trai nuôi Hoài Linh bắt đầu tái xuất showbiz, nhận khá nhiều lời mời biểu diễn. Tuy nhiên, khán giả nhận xét anh không còn duy trì được phong độ như xưa.

Về đời tư, Hoài Lâm được cho là đang yêu Kim Ngân, bạn gái kém 8 tuổi, từng đóng trong MV Người mới của Hoài Lâm vào năm 2021. Sau khi phát hành MV, Hoài Lâm để trạng thái "đã kết hôn" trên trang cá nhân.