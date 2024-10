Bộ phim hay nhất năm 2024

TPO - “Queen of Tears” và “Lovely Runner” được những người trong ngành bình chọn là phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất năm 2024.

Ngày 31/10, Joy News 24, tạp chí giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc) đã tổ chức một cuộc khảo sát nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. Những người tham gia được hỏi về nhiều chủ đề trong ngành giải trí, trong đó có phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất năm 2024.

Cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 30/9 đến 8/10. 200 người làm việc trong ngành, bao gồm nhân viên công ty giải trí, nhân viên tại các đài truyền hình lớn, nhà sản xuất và phóng viên giải trí, đã tham gia bình chọn.

Sau khi thống kê bình chọn, đội ngũ biên tập của Joy News 24 đưa ra được danh sách những bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất, theo ý kiến của người trong ngành.

Đồng hạng 4 thuộc về Snow White Must Die (Cái chết của Bạch Tuyết) và Korea - Khitan War, với 7 phiếu bầu cho mỗi phim. Điều thú vị là cả hai đều được chuyển thể từ sách.

Snow White Must Die của MBC, dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn trinh thám người Đức Nele Neuhaus, xuất bản năm 2010 và lọt vào top bán chạy nhất thời điểm đó.

Chuyện phim xoay quanh Go Jung Woo (Byun Yo Han), người đàn ông trẻ tuổi bị buộc tội giết người trong vụ án bí ẩn mà không tìm thấy xác chết. 11 năm sau, anh bắt đầu hành trình khám phá sự thật hủy hoại cuộc đời mình.

Korea - Khitan War được chiếu trên kênh KBS2, là bộ phim lịch sử dựa theo tiểu thuyết Goryeo - Khitan War: Sweet Rain in the Winter của tác giả Hàn Quốc Gil Seung Soo vào năm 2018.

Bộ phim kể về câu chuyện Vua Hyeonjong (Kim Dong Jun) thống nhất Goryeo (triều đại trong lịch sử Hàn Quốc) bằng cách lãnh đạo cuộc chiến chống lại người Khiết Đan (Mông Cổ), với sự giúp sức của những bề tôi trung thành.

Connection (Mối liên kết bí ẩn), The Whirlwind (Cơn lốc) cùng nhận được 8 phiếu bầu, xếp đồng hạng 3.

Connection, phát sóng trên SBS TV, là bộ phim tâm lý tội phạm. Phim xoay quanh Jang Jae Kyung (Ji Sung), một cảnh sát tài ba thuộc đội phòng chống ma túy bị người khác hãm hại mà dẫn đến nghiện ngập. Manh mối quan trọng để tìm ra kẻ chủ mưu lại chính là cái chết của người bạn thời trung học của anh. Càng đi sâu vào điều tra, Jae Kyung lại phát hiện thêm nhiều bí mật không ngờ về tình bạn 20 năm giữa anh và người quá cố.

The Whirlwind là phim về chính trị phát sóng trên nền tảng Netflix. Phim tập trung mô tả cuộc tranh giành khốc liệt trong chính trường xứ kim chi, cụ thể là giữa Thủ tướng Park Dong Ho (Sol Kyung Gu) và Phó Thủ tướng Jeong Su Jin (Kim Hee Ae).

Xếp hạng 2 là Good Partner (Cộng sự hoàn hảo), nhận được thiện cảm từ 19 nhân vật trong ngành. Phim không chỉ được đánh giá cao về chất lượng, mà còn thu hút đông đảo người xem vào thời điểm trình chiếu vào tháng 7-9.

Phim có sự tham gia của Jang Na Ra trong vai Cha Eun Kyung, nữ luật sư tài giỏi có 17 năm kinh nghiệm xử lý các vụ ly hôn, và Nam Ji Hyun đóng Han Yu Ri, nữ luật sư mới vào nghề được Cha Eun Kyung tin tưởng giao cho giải quyết vụ ly hôn giữa cô và người chồng ngoại tình.

Được nhiều người trong ngành yêu thích nhất là Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt) và Lovely Runner (Cõng anh mà chạy), với 60 phiếu bầu cho mỗi phim.

Cả hai bộ phim tình cảm lãng mạn này đều gây bão trên Internet trong năm nay, phá vỡ kỷ lục về lượng người xem và được công nhận ở cả Hàn Quốc lẫn quốc tế. Cùng đề tài tình yêu đôi lứa, Queen of Tears xoay quanh mối quan hệ đang ở bờ vực đổ vỡ của cặp vợ chồng lâu năm, Lovely Runner lại khai thác chuyện tình học đường trong trẻo.

Ngoài 7 cái tên nêu trên, những người trong ngành còn đề xuất một số bộ phim hấp dẫn khác như Pachniko 2, The Judge from Hell, A Killer Paradox, The Pyramid Game, Love Next Door và No Gain No Love...