Showbiz 29/10: Phương Thanh chống đỡ thông tin xô xát diva Mỹ Linh

TPO - Phương Thanh bức xúc trước loạt tin giả cáo buộc cô "tác động vật lý" diva Mỹ Linh tại hậu trường chương trình "Chị đẹp đạp gió 2024".

Ngày 29/10, Phương Thanh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chụp màn hình các bài viết liên quan đến chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. Các bài viết có chung nội dung “Diva Mỹ Linh bị một chị đẹp tác động vật lý trong hậu trường vì mâu thuẫn”.

Dù không chỉ đích danh ai, các bài viết sử dụng ảnh ghép Mỹ Linh và Phương Thanh làm dấy lên nghi vấn hai nữ ca sĩ bất hòa đến mức xô xát tại hậu trường chương trình truyền hình thực tế.

“Mỗi lần em bắt đầu ca hát gây dựng lại sự nghiệp là bỗng dưng có thị phi trôi nổi trên mạng. Lần này là với diva Mỹ Linh nhé. Vẫn như mấy năm qua, họ cho các trang mạng đều giật tít trước định hướng dư luận, sau đó đẩy bình luận mắng chửi vào đạo đức ngôi sao, đạo đức làm nghề. Cho nên Phương Thanh không bao giờ giữ hình tượng. Biết trước luôn phải chống đỡ những trò bẩn bựa suốt gần 10 năm qua...”, chị Chanh viết.

Ở phần bình luận, giọng ca Giã từ dĩ vãng gọi hành vi lan truyền tin giả là “gian ác”. Cô đồng thời châm biếm những kẻ tung tin thất thiệt bằng bức ảnh bóp vai cho Mỹ Linh, kèm dòng chú thích: “Có tác động vật lý thật rồi”.

Sự thẳng thắn của Phương Thanh nhận được phản hồi tích cực từ cư dân mạng. Họ lên án hành vi truyền thông bẩn, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đến nữ ca sĩ.

Phương Thanh là một trong số 30 ngôi sao tham gia Chị đẹp đạp gió 2024. Trong tập một lên sóng ngày 26/10, nữ ca sĩ sinh năm 1973 gây thiện cảm với hình ảnh trẻ trung, thân thiện.

Phương Thanh cho biết lý do tham gia chương trình vì muốn thử thách bản thân ở những vai trò mới như làm việc nhóm, nhảy múa trong lúc hát.

Angelina Jolie tiết lộ lý do các con không nối nghiệp diễn xuất

Trả lời phỏng vấn E! News tại buổi ra mắt phim Maria ở Los Angeles ngày 27/10, Angelina Jolie cho biết không mong đợi các con nối nghiệp diễn xuất của mình.

“Không, tôi nghĩ chúng là những người đặc biệt nhút nhát, kín tiếng. Và chúng muốn được riêng tư”, nữ diễn viên sinh năm 1975 chia sẻ.

Dù lựa chọn cuộc sống kín tiếng, các con của Angelina và Brad Pitt đều có được những dấu ấn nhất định trong lĩnh vực nghệ thuật.

Vivienne đã thử sức diễn xuất với vai Công chúa Aurora hồi nhỏ trong Maleficent năm 2014. Đầu năm nay, cô giúp mẹ sản xuất vở nhạc kịch Broadway The Outsiders, góp phần mang về chiến thắng tại giải Tony.

Pax Thiên và Maddox làm trợ lý cho mẹ trong bộ phim First They Killed My Father, Maria và Without Blood. Họ còn cùng với Zahara, Knox lồng tiếng cho nhân vật trong Kung Fu Panda 3 vào năm 2016.

Ngoài ra, Shiloh có niềm đam mê với nhảy múa. Một số video khoe vũ đạo của cô gái 18 tuổi nhận được sự chú ý lớn từ mạng xã hội.

Pax Thiên cũng được công nhận về tài năng nhiếp ảnh. Bên cạnh đó, từng có thông tin thanh niên gốc Việt hoạt động ở lĩnh vực hội họa với nghệ danh Embtto, nhưng người đại diện của Jolie phủ nhận thông tin này.

MC Quỳnh Chi lộ bụng bầu trong tiệc cưới

Tối 28/10, tiệc cưới của MC Quỳnh Chi diễn ra riêng tư tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội, với sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết và một số ngôi sao Vbiz.

Trong đám cưới, người đẹp 38 tuổi thay 3 bộ váy, để lộ bụng bầu to vượt mặt. Theo một số thông tin, cô mang thai ở tháng thứ bảy. Điều này nằm trong dự tính của hai vợ chồng.

"Em hứa sẽ là hậu phương của anh, là bạn đời của anh, ủng hộ anh trong mọi tình huống. Em là vợ, là mẹ của con anh, trên hết là người yêu một lòng một dạ với anh, trên hết vì anh là người đàn ông vĩ đại nhất cuộc đời em", cô dâu xúc động bày tỏ với chú rể Quang Duy.

Chú rể đáp lại: "Anh muốn mình sống vui vẻ, thật giản dị và có gia đình hạnh phúc, cùng nuôi dạy con mình trở thành người hạnh phúc".

Trước đó, vào cùng ngày, họ tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng ở thủ đô. Vì làm theo nghi thức truyền thống, Quỳnh Chi diện áo dài lụa thêu hoa sen do chính mình thiết kế. Tuy nhiên, ảnh do Quỳnh Chi đăng lên mạng xã hội chỉ chụp phần thân trên, không thấy rõ bụng bầu.